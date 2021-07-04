5 липня 2021 року в Україні святкується міжнародний День трудоголіка. Це свято, що присвячене людям, які не уявляють свого життя без роботи, веде свою історію з США.

Професійним його можуть вважати люди, які ставлять свою роботу понад сім’ю, друзів та коханих, іноді забуваючи про елементарні людські радощі.

Детальніше про свята, прикмети та заборони на 5 липня читайте в матеріалі Фактів ICTV.

5 липня – яке сьогодні свято

У Вірменії 5 липня відзначається День конституції. В цю дату в 1995 році було прийнято Основний закон країни, за яким досі живуть у Вірменії.

Крім того, 5 липня в Чехії відзначається День рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Вони вважаються покровителями слов’янської писемності.

Також згідно з церковним календарем 5 липня – Євсєєв день. Віряни вшановують єпископа Самосатського Євсевія.

Прикмети на 5 липня

Якщо вдень пройшов дощ – урожай цього року буде хорошим;

якщо ввечері 5 липня випала роса – погода наступного дня буде ясною;

якщо біля берега збирається туман – найближчим часом чекай сирої погоди.

Що не можна робити 5 липня

Цього дня заборонено свариться зі своїми коханими – такий конфлікт може спровокувати повний розрив відносин;

не можна приймати важливі рішення – якою б важливою не була справа, відкладіть її на інший день, інакше задум не вдасться.

Іменини на 5 липня

Сьогодні День ангела святкують: Галактіон, Зіна, Юліан, Уляна, Овсій.