5 липня 2021 року в Україні святкується міжнародний День трудоголіка. Це свято, що присвячене людям, які не уявляють свого життя без роботи, веде свою історію з США.
Професійним його можуть вважати люди, які ставлять свою роботу понад сім’ю, друзів та коханих, іноді забуваючи про елементарні людські радощі.
Детальніше про свята, прикмети та заборони на 5 липня читайте в матеріалі Фактів ICTV.
5 липня – яке сьогодні свято
У Вірменії 5 липня відзначається День конституції. В цю дату в 1995 році було прийнято Основний закон країни, за яким досі живуть у Вірменії.
Крім того, 5 липня в Чехії відзначається День рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Вони вважаються покровителями слов’янської писемності.
Також згідно з церковним календарем 5 липня – Євсєєв день. Віряни вшановують єпископа Самосатського Євсевія.
Прикмети на 5 липня
- Якщо вдень пройшов дощ – урожай цього року буде хорошим;
- якщо ввечері 5 липня випала роса – погода наступного дня буде ясною;
- якщо біля берега збирається туман – найближчим часом чекай сирої погоди.
Що не можна робити 5 липня
Цього дня заборонено свариться зі своїми коханими – такий конфлікт може спровокувати повний розрив відносин;
не можна приймати важливі рішення – якою б важливою не була справа, відкладіть її на інший день, інакше задум не вдасться.
Іменини на 5 липня
Сьогодні День ангела святкують: Галактіон, Зіна, Юліан, Уляна, Овсій.