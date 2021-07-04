День національної поліції України щорічно відзначають 4 липня. У 2021 році українські поліцейські святкують свій перший ювілей – п’ять років.
Спочатку свято відзначали 4 серпня. Саме у цей день у 2015 році президент України підписав закон Про національну поліцію. Відбувалося це згідно з указом президента від 9 грудня 2015 року.
Проте у 2018 році глава держави вніс зміни до закону, і тоді день поліції почали святкувати 4 липня.
Дату обрали невипадково, адже саме 4 липня 2015 року на Софіївській площі у Києві прийняли присягу перші патрульні поліцейські.
Другим містом в Україні, де з’явилася поліція, став Львів, третім – Одеса.
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День поліції – не просто дата,
Прийміть честь і хвалу від нас.
Нехай сил і здоров’я вистачає,
На те, щоб порядок берегти,
Нехай мужність не згасає,
Щоб всіх нас врятувати змогли.
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Вітаю з днем Нацполіції України та бажаю міцного здоров’я, впевнених сил, мужності серця, рішучості та вдачі. Бажаю з кожним днем зростати у своїй кар’єрі, бажаю завжди знаходити вірний шлях до перемоги, щастя та благополуччя.
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Сприймайте неприємності, немов градинки під час грози, які спочатку вдарять боляче, але одразу розчиняться і перестануть існувати. Загалом бажаю, щоб ваші поліцейські будні проходили без проливних дощів і втрат, і були зігріті променями особистої фортуни. Зі святом! З днем поліції всіх тих, хто своєю працею намагається убезпечити нас від бід і неприємностей.
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Я бажаю, щоб кожен
Поважав і шанував закони,
А вам, нашим поліцейським,
Зорепаду на погони.
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Знімайте форму і кашкети,
Рвіть ґудзики на сорочках.
Сьогодні день по праву ваш,
Беріть його на абордаж!