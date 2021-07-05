Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Антициклон Cornelieke прожене дощі та принесе спеку в Україну – дата

Зміна клімату, спека

На зміну циклону, який нині заливає дощами більшість областей України, у четвер, 8 липня, прийде антициклон Cornelieke, а з ним – суха та дуже спекотна погода.

За даними синоптиків, нині Південь країни перебуває у полі низького атмосферного тиску, тобто циклону, що сприяє короткочасним дощам та грозам.

Найбільше потерпають від негоди південні та центральні області. Лише у місті Роздільна Одеської області за минулу добу випало 72 мм опадів.

Дощі поступово припиняться з 8 липня, коли на територію України поширить свій вплив антициклон Cornelieke.

– Погода змінить свій характер – стане спекотніше і опади припиняться по всіх областях. Наприкінця тижня денні максимуми температури в України становитимуть +28 +33, – наголошують в Укргідрометцентрі.

Скільки триватиме спека, синоптики не уточнюють.

Читайте
Повалені дерева в Бердянську та "цунамі" в Приморську – негода на Запоріжжі

Джерело: Укргідрометцентр

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка