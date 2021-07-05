Івана Купала відзначають 7 липня. Саме свято припадає на ніч із 6 на 7 число. Чи можна купатися на Івана Купала – читайте в нашому матеріалі.

Напередодні Івана Купала – ввечері, 6 липня, обов’язково потрібно прийти до водойми, але купатися не можна в жодному разі.

За повір’ями, у цей вечір водяні та русалки можуть затягнути людину на дно.

А вагітним жінкам, дітям і людям похилого віку навіть не можна підходити до води. Наші предки вважали, що їхній організм недостатньо сильний, щоб чинити опір нечистій силі.

Але зі сходом сонця 7 липня заборона на купання знімалася.

Саме з настанням Івана Купала нечисть залишає водойми, а вода у них набуває магічних властивостей, вважали наші предки.

Існувала думка, що купання у цей день змиє всі захворювання і зміцнить імунітет.

У повір’ях відзначено, щоб магія купальської ночі подіяла на ваш організм, у воду необхідно входити з почуттям радості та подумки подякувати Купалі за те, що він вам подарує красу і здоров’я.