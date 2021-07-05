Вершкове масло без вершків стало реальністю в Україні. Вже не перший рік після лабораторних досліджень фахівці наводять жахливу статистику – щонайменше дві третини вершкового масла на ринку – це фальсифікат.

Справжнє вершкове масло – це виключно продукт з молока. І виготовляти його згідно з державним стандартом в Україні дозволено лише чотирьох видів:

Масло екстра з жирністю вище 80% жиру ;

; Масло селянське з жирністю від 72,5% до 79% жиру ;

; Масло бутербродне, яке містить від 65% до 71% жиру ;

; Масло топлене.

Однак під виглядом вершкового в Україні продають що завгодно, але аж ніяк не справжнє масло.

За 200 грам вершкового “Білоруського” масла з жирністю аж 82% просять лише 20 грн.

Хоча етикетка запевняє, що це масло з чистих вершків, виконавчий директор Союзу споживачів України пояснює, що це підробка:

– Вони зробили символіку Білорусі, але відношення до Білорусі воно ніякого не має. У Білорусі таке б не випустили за такою ціною. Тут зазначили, що це Гомельська область, але це все робиться в Україні.

На інших ринках українцям теж пропонують “Білоруське” і солодковершкове “Селянське”. Попри солідну упаковку, в його складі майже на 100% рослинний жир.

Це масло виготовляють в Таращанському районі Київської області. Ззовні підприємство схоже на звичайний будинок. Жодних натяків на потужне виробництво, відсутні лабораторії, цистерни з молоком та мийки для молоковозів.

Частину обладнання на підприємстві опломбувала нацполіція. Жінка, яка представилася охоронцем, каже, що була перевірка і виробництво масла на днях призупинили. Попри це, маслом із цього цеху продовжують торгувати у Києві.

Для контрасту під Києвом є невелика ферма, де теж роблять вершкове масло. Тут вже замкнений цикл – зі своїми коровами й козами і навіть маленьким музеєм.

Тут є старовинні столові ножі, ємності для зберігання та колекція усіляких приладів, за допомогою яких у старовину готували масло.

Працівниця Надія Трофимівна знає про вершкове масло все, адже займається цим вже 20 років.

Якщо дістаєш масло із морозилки і починаєш його намазувати, а воно мажеться на булку, то значить, що це не натуральне масло. Адже натуральному маслу потрібен час, щоб воно розтануло, перед тим, як воно намажеться, – пояснює Надія Трофимівна.

Річ у тім, що молочний жир швидко застигає, а плавиться повільно. На відміну від жиру рослинного, яким і зловживають.

Оскільки молока в Україні катастрофічно бракує, ціни на масло невпинно ростуть. Чим, власне, і користуються недобросовісні виробники, зваблюючи покупців дешевими підробками.

При цьому такі виробники масла кримінальної відповідальності не несуть. Максимум, що можуть зробити – зупинити їхнє виробництво на деякий час.

Для великих молочних гравців – це серйозна проблема, яка невдовзі може обернутися дефіцитом натурального масла.

12 з 168 підприємств України підробляють молочку

Наприкінці 2020 року Антимонопольний комітет оштрафував 10 підприємств на понад 140 млн грн.

Несумлінні виробники виготовляли суміші з невідомими складниками і при цьому називали продукт маслом. У деяких випадках вміст немолочних та рослинних жирів сягав 90-100%.