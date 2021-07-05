Прикмети на Івана Купала 2021

Ніч на Івана Купала – з 6 на 7 липня – вважається наймагічнішою в році. З нею пов’язано багато забобонів і прикмет, що дійшли до наших днів з дохристиянських часів.

Факти ICTV зібрали найпопулярніші. Наші предки вірили, що вони допоможуть позбутися від нещасть, дізнатися свою долю і спрогнозувати погоду. Залишилося лише перевірити.

Прикмети на Івана Купала

Спекотна і суха погода буде до кінця літа, якщо на Іванів день піде дощ.

Гроза 7 липня – горіхів буде мало, і ті порожні.

Зоряна ніч, а вранці роса – до багатого врожаю грибів, огірків та інших овочів.

Зустріти змію в Іванів день – до біди та втрат.

Якщо під час збирання квітів на вінок дівчина набере 12 видів рослин, то наступного року обов’язково буде весілля.

А щоб бажання збулося, потрібно перелізти через 12 парканів.

Жінки, у яких довго не було дітей, стрибали через багаття – щоб вилікуватися від безпліддя.

Якщо хочете назавжди позбутися від усіх нещасть, що сталися за останній рік, потрібно в ніч на Івана Купала написати їх на папері і спалити.

Трави, зібрані у цю ніч та освячені в церкві, використовують як оберіг. Під час грози їх кидають у піч – щоб блискавка в будинок не вдарила.

Вранці бажано вмитися, щоб очиститися. Вода в цей час має цілющі властивості, як і ранкова роса.

Читайте:

Івана Купала 2021: чи можна купатися в це свято

Традиції та заборони на Івана Купала