Купальська ніч, з 6 на 7 липня, вважається однією з наймістичніших ночей року. Вважається, що саме тоді з’єднуються всі чотири божественні стихії: Земля, Вода, Вогонь і Повітря.

Історія свята Івана Купала

Івана Купала вважається одним з найстаріших свят, оскільки має тисячолітню історію та дохристиянське коріння. Раніше його відзначали з 20 по 22 червня, в день літнього сонцестояння. Тоді давні язичники поклонялися багатьом богам, серед яких був і бог родючості Купало.

Існує легенда, згідно з якою бог Купало взяв в дружини свою рідну сестру, навіть не підозрюючи про їхню кровну спорідненість. Згодом, дізнавшись про це, брат і сестра не змогли винести правди і втопилися.

Проте, після хрещення Русі, в історії свята відбулися зміни. Його пов’язали з ім’ям Святого Іоанна Предтечі або Іоанна Хрестителя, і приурочили до дня його народження.

Спочатку Івана Купала відзначали 24 червня, а після переходу на новий стиль стали святкувати 7 липня.

Прикмети на Івана Купала

Якщо на Іванів день піде дощ, то все літо буде спекотне.

Якщо вночі небо буде щедро всіяне зірками, а вранці росяно, – буде хороший урожай овочів.

Якщо побачиш змій в цей день – до біди та втрат.

Після збору трав жінки уважно перераховували їх. Якщо набереться 12 видів рослин, то в родині обов’язково в прийдешньому році буде весілля.

Жінки, у яких довго не було дітей, стрибали через багаття, щоб вилікуватися від безпліддя.

Крім цього, трави, зібрані на Івана Купала, перед тим, як засушити, освячували в церквах. А потім використовували їх як обереги, кидали в розтоплену піч під час грози, щоб у будинок не вдарила блискавка.

Ворожіння на Івана Купала

Свято Івана Купала вважається магічним, тому в цей день дівчата ворожать на судженого і свою долю.

Перший спосіб ворожіння. Молодь розводить ритуальне багаття і стрибає через нього. Треба стрибнути, не торкнувшись вогню. Тоді на дівчат очікує швидке заміжжя, а на хлопців – удача.

Другий спосіб ворожіння. Дівчата збирають польові квіти і плетуть із них вінки. Вночі треба загадати бажання і пустити вінок на воду.

Якщо він поплив за течією – бажання здійсниться, а якщо пристав до берега або потонув – бажання не збудеться, або дівчина не вийде заміж цього року.