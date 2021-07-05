Щороку Івана Купала відзначають 7 липня. Саме свято припадає на ніч із 6 на 7 число. У 2021 році ця дата випадає на середу.

Спочатку Івана Купала святкували 21 червня – в день літнього сонцестояння. Після, коли з’явилося християнство, свято перенесли на 24 червня. І вже після переходу на григоріанський календар дати змістилися на два тижні, тому наразі свято відзначають 7 липня.

Вважається, що свято отримало свою назву від язичницького бога польових квітів і плодів Купали та християнського святого Іоанна Хрестителя.

Оскільки після того, як прийняли християнство та всі язичницькі традиції намагалися прибрати, то свято вирішили назвати на честь народження Іоанна Хрестителя. В результаті назви переплелися в одне і стало Івана Купала.

Також в перекладі з грецької мови ім’я Іоанна Хрестителя означає купатель.

Ніч на Івана Купала була заповнена обрядами, пов’язаними з вогнем, травами та водою. Багато традицій збереглися й донині.

Наприклад, стрибки через багаття або плетіння вінків. Наразі це роблять у більш розважальній формі, проте раніше ці обряди несли в собі великий сенс.

Вважалося, що в ніч на Івана Купала дівчата обирали собі наречених, а також відбувалися шлюбні обряди. В цей день у селах опахували дороги, щоб батьки нареченого швидше приїхали на сватання. Вінок з квітів вважався символом дівоцтва.

Якщо хлопець не наважувався довгий час зробити дівчині пропозицію, до його дому викладали трапу з трави, нібито натякаючи, що вже пора.

Крім того, наші предки вважали, що якщо в цей день скупатися в річці, озері або будь-якому іншому водоймищі, то можна позбутися і захистити себе від усіх хвороб.

Наразі все також продовжують відзначати Івана Купала. У багатьох парках влаштовують гуляння – стрибки через багаття, водіння хороводів і плетіння квіткових вінків, які потім опускають у водойму.

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