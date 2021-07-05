Свято Івана Купала, яке відзначають із вечора 6 липня до вечора 7 липня, оповите містикою та забобонами, а отже – багате на традиції.

Івана Купала – відгомін давнього язичницького свята літнього сонцестояння, яке славить цвітіння та родючість. За старим стилем його святкування припадало на 21 червня, пізніше Івана Купала почали відзначати 7 липня.

Вважається, що свою назву Іванів день отримав від язичницького бога польових квітів і плодів Купали та християнського святого Іоанна Хрестителя.

Ніч святкування Івана Купала була сповнена обрядами, пов’язаними з водою, травами та вогнем.

Наші предки вірили в магічні властивості ночі, тому проводили обряди та різні ворожіння. Було заведено збирати різні трави, розпалювати багаття, влаштовувати гуляння та гадати на судженого. Також вони вірили, що в цю ніч прокидається вся нечисть – русалки, водяні та відьми.

Чимало традицій святкування Івана Купала збереглося і донині, однак уже в більш розважальній формі.

Факти ICTV вирішили перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції святкування Івана Купала, тому підготували для вас тест.

Наші пращури говорили, що ввечері, 6 липня, обов’язково потрібно прийти до водойми. Однак вважалося, що в цей час водяні та русалки можуть затягнути людину на дно.

Також вони вважали, що зі сходом сонця вся нечисть залишає водойми, а вода набуває магічних властивостей, які змиють всі захворювання та зміцнять імунітет на весь наступний рік. Коли можна купатися на Івана Купала – читайте на Фактах ICTV.