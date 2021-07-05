У 2021 році 6 липня відзначають декілька свят. Серед них, зокрема, є міжнародні дати. Факти ICTV розповідають, яке свято 6 липня.

6 липня – яке сьогодні свято

В цей день понад 60 країн світу відзначають Всесвітній день поцілунку. Свято виникло в Великій Британії у XIX столітті, а наприкінці XX століття з’явилася ціла наука філематологія.

Вона вивчає поцілунок та його вплив на організм людини. Варто зазначити, що науковці довели, що люди, які люблять цілуватися, живуть в середньому на 12 років довше за інших.

Іменини 6 липня

В цей день свої іменини відсвяткують декілька прекрасних чоловіків. Серед них – Олександр, Олексій, Антон, Артем, Петро, ​​Святослав та Федір.

Згідно з народним календарем, 6 липня також відзначають день Горпини Купальниці. Наші предки вірили, що саме в цей день потрібно скупатися у річці. Вважається, що вода принесе міцне здоров’я та молодість.

Прикмети на 6 липня

Якщо падає дощ, то через п’ять днів буде сонячна погода.

Після дощу веселка довго тримається – до дощової погоди.

Якщо мурашки вдень в мурашник сховалися – до негоди.

Чого не можна робити 6 липня