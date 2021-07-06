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Факти / Lifestyle
Марина Корзун |

Традиції та заборони на Івана Купала

Івана Купала

Свято Івана Купала відзначають 7 липня. Воно припадає на ніч із 6 на 7 число.

Традиції на Івана Купала

Напередодні свята Івана Купала – ввечері 6 липня – потрібно обов’язково прийти до водойми, але купатися не можна.

Згідно з повір’ям, купатися можна тільки з 7 липня. Саме в цей день водойми очищені від нечисті, яка може потягнути на дно.

Крім того, свято Івана Купала треба зустріти в чистоті, тому 6 липня потрібно прибрати в будинку.

На сході сонця 7 липня треба вмитися або викупатися в річці – це змиє все захворювання і зміцнить імунітет.

Івана Купала

Фото: Dreamstime

Також у ніч на Івана Купала знахарки збирали трави, оскільки вірили, що саме в цей час вони наповнені цілющою силою.

Особливим попитом користувалися деревій, звіробій і ромашка. Розвішані по дому, ці трави будуть справжніми оберегами родини.

Крім того, в купальську ніч прийнято ворожити на судженого. Для ворожіння збирають спеціальні квіти – богатки.

Знайшовши цю квітку, дівчина клала її під подушку. Якщо пуп’янок розпуститься, дівчина скоро вийде заміж.

Зів’ялий пуп’янок свідчив про те, що найближчий рік заміжжя не буде.

Івана Купала

Фото: Dreamstime

Також на Івана Купала дівчата плели вінки з 12 видів рослин і пускали їх на воду.

Якщо вінок потоне, дівчина не вийде заміж у цьому році; якщо відпливе від берега, наречений ходить зовсім близько.

Увечері молодь розпалювала величезне багаття і пари, тримаючись за руки, стрибали через нього.

Якщо молоді люди зуміли це зробити, не рознявши рук, їм судилося бути разом, якщо ні – пара скоро розлучиться.

До слова, якщо жінка або дівчина святкувала Івана Купала і не побувала біля вечірньої ватри, її могли сприйняти за відьму.

Івана Купала

Фото: Dreamstime

Заборони на Івана Купала

На Івана Купала прокидається всяка лісова нечисть, тому кажуть, що в цю ніч не можна спати.

За звичаєм, на Івана Купала краще нічого не віддавати, не продавати та не позичати, інакше сім’я може збідніти.

Також вважалося, що знайдені на дорозі гроші у жодному разі не можна брати.

У купальську ніч вагітним, дітям і людям літного віку слід триматися подалі від води.

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Фото: Dreamstime

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