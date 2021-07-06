У Києві біля арки Дружби народів встановили арт-інсталяцію Merman, яка бере участь в американському фестивалі Burning Man.

Merman: у Києві встановили арт-інсталяцію в рамках американського фестивалю Burning Man / 5 фотографий

Український проект Merman потрапив до конкурсної програми фестивалю, попри багатотисячну конкуренцію. Загалом на фестивалі представлять 59 арт-проектів, з яких лише вісім не із США, зокрема український Merman.

-Проект Merman — єдиний проект з України серед 59, що отримав грант від організаторів фестивалю Burning Man. Сама інсталяція розмірами 3 х 3 х 12 метрів готувалася для участі в цьогорічному заході в США, проте через пандемію його скасували, – розповів заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Інсталяцію Merman встановили 6 липня. Кияни та гості столиці мають можливість побачити її на цій локації до 12 липня. Потім арт-проект передислокують.

Merman – проект-маніфест про подолання будь-яких перешкод. Історія проекту почалася в 2019 році. Творці подали заявку на участь за грант від фестивалю Burning Man 2020.

Пандемія коронавірусу вплинула на проведення заходу в Неваді, тому інсталяцію представлять на Burning Man лише в 2022 році. Однак поки організатори фестивалю дозволили розмістити арт-інсталяцію в Україні.