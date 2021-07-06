Обряди, які проводять на свято Івана Купала, мають містичні підтексти. Вони можуть вплинути на майбутнє людини та змінити її життя.

У ніч з 6 на 7 липня шукають цвіт папороті у лісі, стрибають через вогнище, ворожать та проводять ритуали очищення. Про обряди на Івана Купала, які здатні змінити життя – читайте далі у матеріалі.

Збір трав на Івана Купала

Вважається, що в Іванів день вода, роса та трави мають цілющі властивості. Тому наші предки з самого ранку йшли до лісу чи на поле для того, щоб збирати лікувальні трави.

Також зранку заведено вмиватися росою, оскільки таким чином можна вберегти красу та силу.

Вогнище на Купала

Особливе значення для молоді має обряд стрибання через багаття.

Якщо стрибає чоловік з жінкою – їхнє кохання триватиме до кінця життя. Якщо дівчина – збереже вроду та молодість, а хлопець – багатство.

В давнину до вогнища приводили худобу, щоб дим захистив її від злих духів. Також у вогонь кидали одяг хворої людини, який символічно мав спалити хворобу.

Попіл виносили на город, щоб був урожай. Їм посипали грядки і засіяні поля.

Пошук цвіту папороті

Найвеселіший обряд під час молодіжних гулянь – це пошук квітки папороті. Вважається, що той, хто знайшов цвіт – отримає торбу золота від духів лісу, багатство і вічну молодість.

Також у ніч на Івана Купала незаміжнім дівчатам варто зробити з квітів вінок та кинути його у воду. За повір’ям, той чоловік, що схопить віночок – одружиться на ній.

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