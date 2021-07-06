Ритуали та замовляння на Івана Купала 2021

Замовляння на Івана Купала є традицією цього містичного свята, яке відзначається щорічно з вечора 6 липня по вечір 7 липня.
У цей день молоді дівчата проводять різні замовляння, які стосуються любові, краси та здоров’я.
Хлопці, здебільшого, беруть участь тільки в стрибках через багаття для очищення.
Ритуали на Івана Купала у 2021 році нічим не відрізняються від тих, які були у наших пращурів – купальські багаття та вінки із квітів.
Найвідоміші ритуали та замовляння на Івана Купала – читайте на Фактах ICTV.
Замовляння на Івана Купала 2021
Замовляння на удачу
Для такого замовляння необхідне ритуальне купальське багаття. Зібравшись у хоровод, потрібно ходити навколо нього та просити вогонь принести удачу.
Рухатися треба за годинниковою стрілкою та вимовляти прохання пошепки або про себе.
Замовляння на гроші
Для цього замовляння необхідно вночі набрати в глибокий скляний посуд купальську воду і кинути туди монети. Тримати їх потрібно до ранку, а потім дістати з посуду і заховати в надійному місці.
Замовляння на здоров’я
У ніч на 7 липня вмийтеся купальською водою і виперіть в ній свій одяг.
Якщо ви хворієте на свято, тоді одягніть випрану річ і лягайте в ній спати. Це допоможе швидко одужати.
Ритуали на Івана Купала 2021
Ритуальні багаття
Розпалювання ритуальних багать відганяє нечисть.
Стрибати через багаття є головним ритуалом свята. Щоб досягти високого становища у суспільстві, необхідно, перестрибуючи через багаття, крикнути слова:
“Купальський вогонь нижче мене,
А я вище вогню. Амінь”.
Особливим ритуалом вважається спалювання одягу хворого. Люди вірять, що таке багаття забере всі хвороби.
Купання на Івана Купала
Один з основних ритуалів свята. Масові купання в цей день багаті магією, а вода набуває чарівних властивостей.
Свято необхідно провести з близькими і друзями, на березі річки або озера. Купання додасть сил і бадьорості.
Після того, як вийдете з води, не варто обтиратися рушником. Необхідно, щоб цілюща волога просочила тіло.
Ритуал на любов
Дівчина, яка бажає вічної любові зі своїм хлопцем, бере його за руку і стрибає через ритуальне багаття.
Для зміцнення результату можна скупатися разом зі своїм коханим цієї ночі.
Ритуал на привабливість
Найвідомішим ритуалом для омолодження і краси є купання в ранковій росі.
Для цього необхідно вмитися магічною росою і водою з будь-якого природного джерела. Після того, як зберете росу і воду, необхідно запалити будинку три свічки.
Вмиваючись, спочатку водою, а після – росою, необхідно вимовити такі слова:
Як світлий образ ясного сонечка,
Як чиста вранці вода-матінка,
Так і я чиста (ім’я) образом
Поклонюся жаркому сонечку,
Вмиюся водою-матінкою.
Вмиватися необхідно над ємністю, а після цю воду розлити на трьох перехрестях.
Ритуал для здоров’я
Найпростіший ритуал. Для нього необхідно піти і попаритися в лазні. Єдина умова, віник повинен бути зроблений з цілющих трав, зібраних напередодні ввечері.
Користуватися таким віником необхідно цілий рік, і тоді всі хвороби обійдуть стороною.
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