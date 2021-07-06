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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Івана Купала 2021: ритуали та замовляння

Івана Купала 2021: ритуали та замовляння

Замовляння на Івана Купала є традицією цього містичного свята, яке відзначається щорічно з вечора 6 липня по вечір 7 липня.

У цей день молоді дівчата проводять різні замовляння, які стосуються любові, краси та здоров’я.

Хлопці, здебільшого, беруть участь тільки в стрибках через багаття для очищення.

Ритуали на Івана Купала у 2021 році нічим не відрізняються від тих, які були у наших пращурів – купальські багаття та вінки із квітів.

Найвідоміші ритуали та замовляння на Івана Купала – читайте на Фактах ICTV.

Замовляння на Івана Купала 2021

Замовляння на удачу

Ритуали та замовляння на Івана Купала 2021

Для такого замовляння необхідне ритуальне купальське багаття. Зібравшись у хоровод, потрібно ходити навколо нього та просити вогонь принести удачу.

Рухатися треба за годинниковою стрілкою та вимовляти прохання пошепки або про себе.

Замовляння на гроші

Ритуали та замовляння на Івана Купала 2021

Для цього замовляння необхідно вночі набрати в глибокий скляний посуд купальську воду і кинути туди монети. Тримати їх потрібно до ранку, а потім дістати з посуду і заховати в надійному місці.

Замовляння на здоров’я

Ритуали та замовляння на Івана Купала 2021

У ніч на 7 липня вмийтеся купальською водою і виперіть в ній свій одяг.

Якщо ви хворієте на свято, тоді одягніть випрану річ і лягайте в ній спати. Це допоможе швидко одужати.

Ритуали на Івана Купала 2021

Ритуальні багаття

Ритуали та замовляння на Івана Купала 2021

Розпалювання ритуальних багать відганяє нечисть.

Стрибати через багаття є головним ритуалом свята. Щоб досягти високого становища у суспільстві, необхідно, перестрибуючи через багаття, крикнути слова:

“Купальський вогонь нижче мене,

А я вище вогню. Амінь”.

Особливим ритуалом вважається спалювання одягу хворого. Люди вірять, що таке багаття забере всі хвороби.

Купання на Івана Купала

Ритуали та замовляння на Івана Купала 2021

Один з основних ритуалів свята. Масові купання в цей день багаті магією, а вода набуває чарівних властивостей.

Свято необхідно провести з близькими і друзями, на березі річки або озера. Купання додасть сил і бадьорості.

Після того, як вийдете з води, не варто обтиратися рушником. Необхідно, щоб цілюща волога просочила тіло.

Ритуал на любов

Ритуали та замовляння на Івана Купала 2021

Дівчина, яка бажає вічної любові зі своїм хлопцем, бере його за руку і стрибає через ритуальне багаття.

Для зміцнення результату можна скупатися разом зі своїм коханим цієї ночі.

Ритуал на привабливість

Ритуали та замовляння на Івана Купала 2021

Найвідомішим ритуалом для омолодження і краси є купання в ранковій росі.

Для цього необхідно вмитися магічною росою і водою з будь-якого природного джерела. Після того, як зберете росу і воду, необхідно запалити будинку три свічки.

Вмиваючись, спочатку водою, а після – росою, необхідно вимовити такі слова:

Як світлий образ ясного сонечка,

Як чиста вранці вода-матінка,

Так і я чиста (ім’я) образом

Поклонюся жаркому сонечку,

Вмиюся водою-матінкою.

Вмиватися необхідно над ємністю, а після цю воду розлити на трьох перехрестях.

Ритуал для здоров’я

Ритуали та замовляння на Івана Купала 2021

Найпростіший ритуал. Для нього необхідно піти і попаритися в лазні. Єдина умова, віник повинен бути зроблений з цілющих трав, зібраних напередодні ввечері.

Користуватися таким віником необхідно цілий рік, і тоді всі хвороби обійдуть стороною.

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Фото: Dreamstime

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