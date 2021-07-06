Івана Купала святкують із вечора 6 липня по вечір 7 липня. В цю містичну ніч молоді люди стрибають через багаття, плетуть вінки, водять хороводи, збирають трави та зустрічають світанок, а також ворожать.

Це язичницьке свято вважають наймістичнішим у році та вірять, що в цей день оживає вся нечисть. Його відзначають вночі, щоб не спати.

Три найкращих способи ворожінь на кохання на Івана Купала, зібрали Факти ICTV.

Івана Купала: ворожіння на судженого по вінку

Для цього ворожіння необхідно сплести вінок і опустити на воду в річці або озері. Якщо він потоне, тоді варто чекати зради з боку судженого. Якщо він розплететься, тоді шлюбу в цьому році не буде. Якщо поплив далеко – до швидкого весілля.

Також вінок кидають у багаття. Хто його перехопить, той і буде судженим.

Івана Купала: ворожіння на заміжжя по травах

З 6 на 7 липня дівчині необхідно наосліп зібрати квіти та трави, а прийшовши додому, заховати їх під подушкою до ранку.

Якщо вийшло зібрати 12 різних трав, тоді скоро на неї чекає заміжжя.

Івана Купала: ворожіння на майбутнє по воску

Необхідно взяти тонку свічку, поламати її на три частини і розплавити на вогні. Після цього рідкий віск вилити в глибоку посудину з водою і спостерігати за фігурами, які він прийматиме.

Якщо це образ валізи або сумки, тоді на дівчину чекає багатство. Форма квітки — до нових романтичних відносин; зірка — до удачі; смужки — до подорожей; хвиля — до виконання бажань; коло — до весілля; серце — до справжнього кохання.

Іванів день багатий на традиції. Наші предки вважали, що ввечері, 6 липня, потрібно обов’язково прийти до водойми, однак купатися в ній не можна.

7 липня треба вмитися росою або викупатися в річці. У ніч на Івана Купала знахарі збирали цілющі трави, а дівчата плели вінки з рослин. Традиції святкування Івана Купала – читайте на Фактах ICTV.