7 липня в Україні відзначають Івана Купала. Саме свято припадає на ніч із 6 на 7 число. Наші пращури вірили, що це особливий та містичний час.

Святкують Івана Купала донині, влаштовуючи різні гуляння. Також у цей день заведено вітати один одного. Факти ICTV підготували яскраві привітання з Івана Купала 2021 у картинках.

Історія свята Івана Купала

Спершу Івана Купала відзначали в день літнього сонцестояння – 21 червня, після свято перенесли на 24 червня. І вже з переходом на григоріанський календар його стали відзначати 7 липня.

Вважається, що Іванів день отримав свою назву від язичницького бога Купали та християнського святого Іоанна Хрестителя.

Наші пращури вірили, що ніч на Івана Купала була оповита містикою, тому існувало безліч обрядів. Частина традицій збереглася й донині – стрибки через вогнище, плетіння вінків із польових квітів і водіння хороводів.

Крім того, вважалося, що якщо в цей день скупатися в будь-якому водоймі, то можна позбутися та захистити себе від усіх хвороб на весь наступний рік.

Також на Івана Купала було прийнято ворожити на вінку, на папороті або на воді.

У наш час на Іванів день також влаштовують гучні гуляння, але в більш розважальній формі.

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