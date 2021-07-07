7 липня відзначають день ангела Івана. Це ім’я має давньоєврейське походження та означає означає “Яхве (Бог) змилостивився, помилував”.

Хлопці з таким ім’ям зазвичай впевнені у собі, мудрі, простодушні, вміють дружити і мають широке коло інтересів.

Завдяки своїй наполегливості Іван може реалізуватися у будь-якій сфері. Йому подобається час від часу змінювати роботу, вивчати щось нове та багато подорожувати. Іван може захоплюватися футболом та риболовлею.

Івани можуть поєднувати в собі найрізноманітніші риси характеру, але найчастіше вони непосидючі, щедрі та досить активні. Їх називаються душею компанії.

Жінці, що вирішила зв’язати свою долю з Іваном, треба пам’ятати, що її чекатиме відчайдушне життя. Оскільки чоловіки з таким ім’ям люблять влаштовувати вечірки та розважатися у компанії друзів.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Івана в листівках та СМС.

Привітання з днем ангела Івана в СМС

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Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

В День ангела, Іване, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,

На якій твій покровитель збудував

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Твоє ім’я Іван – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Привітання з днем ангела Івана в листівках