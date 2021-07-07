7 липня відзначають день ангела Івана. Це ім’я має давньоєврейське походження та означає означає “Яхве (Бог) змилостивився, помилував”.
Хлопці з таким ім’ям зазвичай впевнені у собі, мудрі, простодушні, вміють дружити і мають широке коло інтересів.
Завдяки своїй наполегливості Іван може реалізуватися у будь-якій сфері. Йому подобається час від часу змінювати роботу, вивчати щось нове та багато подорожувати. Іван може захоплюватися футболом та риболовлею.
Івани можуть поєднувати в собі найрізноманітніші риси характеру, але найчастіше вони непосидючі, щедрі та досить активні. Їх називаються душею компанії.
Жінці, що вирішила зв’язати свою долю з Іваном, треба пам’ятати, що її чекатиме відчайдушне життя. Оскільки чоловіки з таким ім’ям люблять влаштовувати вечірки та розважатися у компанії друзів.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Івана в листівках та СМС.
Привітання з днем ангела Івана в СМС
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Вітаю із днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
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В День ангела, Іване, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Твоє ім’я, Іване, тверде, мов скеля,
На якій твій покровитель збудував
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
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Твоє ім’я Іван – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!