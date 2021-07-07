Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Привітання з Івана Купала у листівках і картинках

Івана Купала

Івана Купала відзначають з 6 на 7 липня. У купальську ніч за давніми традиціями стрибають через вогнище, збирають лікарські трави, ворожать на вінках, а на світанку – купаються в річці.

Всі ці магічні дії, якщо вірити нашим предкам, приносять удачу, достаток, здоров’я і щастя.

Привітайте своїх близьких, друзів і колег з Івана Купала, і, можливо, ваші побажання теж магічним чином справдяться. Факти ICTV зібрали для вас у мережі найкращі привітання в листівках і картинках.

Івана Купала 2021 – привітання

Ивана Купала 2021 – поздравления

Привітання в картинках зі святом Івана Купала

Ивана Купала 2021 – поздравления

Івана Купала – привітання в картинках

Ивана Купала 2021 – поздравления

Івана Купала: привітання зі святом

Ивана Купала 2021 – поздравления

Привітання з Івана Купала в листівках і картинках

Ивана Купала 2021 – поздравления

Читайте: 

Івана Купала 2021: чи можна купатися в це свято

Традиції та заборони на Івана Купала

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка