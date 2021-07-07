Івана Купала відзначають з 6 на 7 липня. У купальську ніч за давніми традиціями стрибають через вогнище, збирають лікарські трави, ворожать на вінках, а на світанку – купаються в річці.
Всі ці магічні дії, якщо вірити нашим предкам, приносять удачу, достаток, здоров’я і щастя.
Привітайте своїх близьких, друзів і колег з Івана Купала, і, можливо, ваші побажання теж магічним чином справдяться. Факти ICTV зібрали для вас у мережі найкращі привітання в листівках і картинках.
Івана Купала 2021 – привітання
Привітання в картинках зі святом Івана Купала
Івана Купала – привітання в картинках
Івана Купала: привітання зі святом
Привітання з Івана Купала в листівках і картинках
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