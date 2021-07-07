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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Яке свято 8 липня

Міжнародний день сім'ї

Починаючи з 2012-го, 8 липня в Україні щорічно відзначають День сім’ї, встановлений наказом президента у 2011 році.

Міжнародний день родини теж існує, але відзначається 15 травня. Його заснувала Генеральна асамблея ООН ще у 1993 році.

У церковному календарі 8 липня – це день пам’яті святих Петра і Февронії, яких вважають покровителями родини. Саме тому день сім’ї в Україні встановили на цю дату.

Петро не був звичайним чоловіком, а мав титул Муромського князя і вступив на престол у 1203 році. Високе звання не вберегло його від хвороби, і Петро захворів проказою.

В одну ніч, коли він мучився від болю, йому наснилось, що зцілити його здатна донька бджоляра Февронія.

Він закохався у благочестиву дівчину, і після зцілення пара одружилась. Боярам не сподобалось, що князь одружився з простою дочкою бджоляра, але попри тиск Петро не відмовився від коханої.

Пару вигнали з міста, та їхнє кохання пройшло усі випробування.

Іменини 8 липня святкують Давид, Денис, Прокіп, Петро, Семен та Тихон.

Народні прикмети 8 липня:

  • Спека на Петра і Февронію, то така ж погода буде ще 40 днів.
  • Засуха 8 липня – восени не буде грибів.
  • Якщо родина весь день дружно працює у полі – весь рік проживуть у достатку.

Що не можна робити 8 липня:

  • Заборонено шити.
  • Не можна їсти рибу та м’ясо.
  • Закоханим краще не вінчатися у цей день.
  • Парам не можна сваритися та обманювати одне одного – це до розлучення.

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