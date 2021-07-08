Burning man 2021: ідея арт-проекту Merman та історія створення

У Києві біля арки Дружби народів відкрилася арт-інсталяція Merman, яка бере участь в американському фестивалі Burning Man.

– Проекту вже майже два роки, за цей період склад команди трохи змінювався, над фігурою, яку ми встановили в Києві, працювало шість людей з команди, багато волонтерів і просто друзів, – розповів архітектор Олексій Трончук у коментарі для Фактів ICTV.

За словами Олексія Трончука, процес створення Merman зайняв шість тижнів, а установка на місці – рівно 12 годин.

– Я спочатку поставив собі рамки для скульптури, це повинна була бути фігура людини, яка вписувалася в сеттинг пустелі максимально природно, або навпаки контрастує з нею. Виходячи з цього я шукав різні образи спортсменів, робітників, музикантів в їх звичайному середовищі і проектував на пустелю. Цей образ мені одразу прийшовся до душі, тому що він символізує боротьбу, попри все йти до своєї мети, навіть якщо кінця ще не видно. В результаті завдяки всій команді ми все-таки допливли до першої нашої точки, і попливемо далі, – розповів авто ідеї проекту Андрій Крапівченко.

Процес створення має чіткий план:

проектування; виготовлення каркаса; ЧПУ фрезерування деталей з фанери; обробка дерева і металу; збірка.

Трончук поділився, що, повернувшись з Burning Man у 2018 році, команда вирішила зробити перерву на рік. Потім була сформована команда, яка займалася напрацюванням ідей для нового проекту.

– Андрій Крапівченко придумав візуальну частину проекту Merman. Як архітектор я задався питанням, за яку висоту конструкції я б узявся. Бо у 2018 році я вже робив проект висотою 4,5 метра – цього разу хотілося більше, тож Merman вийшов 6 метрів заввишки і 24 метри в довжину, – розповів архітектор проекту.

Він додав, що не знав, як реалізувати таку конструкцію, бо не розраховував, що проект може виграти.

– Ми виграли, а самі організатори помістили Merman на головну сторінку з коментарем: Ми надихнули команду з України побудувати 88-футову скульптуру в пустелі, тому відступати було вже нікуди, – додав Олексій Трончук.

Боротьба та рух до мети: як українці з Merman створили арт-проект для Burning man / 2 фотографии

Він зазначив, що головною складністю стало створення каркаса.

– Найголовніша складність – це каркас, але ми його розрахували і зробили максимально безпечним, – розповідає архітектор.

Арт-інсталяцію Merman створювали для презентації на фестивалі в США. Однак пандемія внесла свої корективи, і фестиваль перенесли на 2022 рік. Організатори дозволили команді Merman презентувати проект на батьківщині, поки він не вирушить за океан.

Щоб розмістити проект у Києві, команді Merman довелося звернутися по допомогу до місцевої влади.

– Труднощів не було зовсім, з Юлією Кепліною з Департаменту культури КМДА і Артемом Сауляком, директором парку культури і відпочинку, ми одразу знайшли спільну мову, – зазначив Трончук.

У 2022 році інсталяцію доведеться транспортувати в США.

– Конструкція зроблена збірною, вона буде частково розібрана і відправлена ​​морем у контейнері. Все це відбуватиметься в 2022 році, а поки, я сподіваюся, Merman зможуть побачити всі жителі Києва, – підкреслив архітектор.

Merman у Києві

У Києві біля арки Дружби народів арт-інсталяцію Merman встановили 6 липня. Кияни та гості столиці мають можливість побачити її на цій локації до 12 липня. Потім арт-проект передислокують.

Український проект Merman потрапив до конкурсної програми фестивалю, попри багатотисячну конкуренцію. Загалом на фестивалі представлять 59 арт-проектів, з яких лише вісім не із США, зокрема український Merman.

Основний склад Merman Team: