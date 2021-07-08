8 липня в Україні святкується День сім’ї. Він приурочений до дня Петра і Февронії, покровителів сім’ї та шлюбу.

Відповідно до історії, пара жила в XII столітті. Февронія двічі врятувала життя Петру, зціливши його від прокази, після чого він одружився на ній.

Їхній шлюб є ​​зразком християнського шлюбу. У 2011 році був підписаний указ президента про святкування в Україні деяких пам’ятних дат і професійних свят.

За традицією, 8 липня проводять богослужіння в храмах. Пари, які тільки вступають в шлюб, просять благословення. Подружжя ж моляться про сімейне благополуччя святим Петру і Февронії.

У День сім’ї Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС.

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Вітаю з Днем сім’ї! Бажаю величезного сімейного щастя, душевності, любові, ніжності, турботи та уваги. Нехай почуття єднання і привітності завжди гріє вас в будь-яку погоду, в будь-який час року. Бережіть один одного і будьте щасливі!

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Без перебільшення можна сказати: сім’я – це найважливіше, чим багата людина. Опора, тил, підтримка, розуміння. Нехай же сьогодні кожен згадає про своїх рідних і близьких, подзвонить, напише, привітає і порадіє за те, який скарб у нього є. З Днем сім’ї, дорогі!

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Сьогодні, в День сім’ї, хочу вам побажати здоров’я і щастя. Нехай ваше сімейне вогнище завжди горить і дарує тепло. Взаєморозуміння та підтримки, терпіння, сил, любові та щасливих днів.

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Бажаємо вам сім’ю берегти

Від пристріту, заздрості, докору,

Нехай в будинку вашому буде всім

Тепло, комфортно і затишно!

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З нагоди Дня сім’ї!

Добра, терпіння і любові.

Нехай в сім’ї буде затишок.

А всі негаразди геть підуть!