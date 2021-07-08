8 липня 2021 року в Україні відзначається День родини. Ця дата встановлена лише у нашій країні і святкується з 2011 року.

Родина для українського народу завжди була надзвичайно важливою, а для наших предків взагалі – основою, на якій будується суспільство.

Факти ICTV зібрали топ-7 цікавинок про родину та шлюб з усього світу, щоб ви могли краще дізнатись про традиції цього чудового явища.

Звичай носити обручку

Давню традицію носити весільні обручки саме на безіменному пальці ми запозичили у Стародавньому Єгипті, а у єгиптян її, в свою чергу, підгледіли греки та римляни.

Люди у той час вірили, що через безіменний палець проходить вена любові, яка з’єднує його із самим сердцем.

Середньовічні автори називали її Vena amoris, а перші каблучки молодят були з очерету.

Весільний поцілунок

Цілуватись після оголошення укладення шлюбу – теж не наша вигадка.

Ця традиція пішла зі Стародавнього Риму і була надзвичайно важливим атрибутом церемонії.

Фактично, поцілунок вважався “печаткою”, яка скріплює шлюбний договір. Одруженими молодята вважались тільки після виконання цієї умови.

Кількість шлюбів в Україні

За даними статистики, за останні 30 років кількість шлюбів в Україні зменшилась аж у тричі.

За 1991 рік було укладено понад 490 тис. шлюбів, тоді як дані 2020 року – це лише 167,9 тис. союзів.

Статистика розлучень

Попри зменшення в Україні загальної кількості офіційно зареєстрованих шлюбів, кількість розлучень з роками зменшується, хоча й не так стрімко.

Протягом 1991 року шлюб розірвали понад 200 тис. пар, а за 2020 рік розлучились 119 тис.

Критичні моменти

Найбільше розлучень припадає на перші п’ять років шлюбу – саме тоді себе проявляють усі проблеми між партнерами та непорозуміння.

У цей час ймовірність розлучення зростає на 20%, але з кожним наступним роком вона знижується. Вже на сьомому році подружнього життя рівень спадає вполовину.

Найменше розлучень фіксують у парах, які будують свою родину понад 10-15 років.

Рівень життя

Хоча дітлахи займають багато часу і потребують немало коштів, одружені люди, порівняно із самотніми, накопичують у чотири рази більше коштів та активів.

Натомість після розлучення ситуація різко змінюється, і люди, які розірвали шлюб, мають на 77% менше цінного майна, аніж одинаки.

Та й живуть довше саме одружені люди, а не самотні. Хтось вважає, що причиною цьому є зобов’язання продовжувати жити заради родини, але більшість переконані, що самотність нікому не йде на користь.

Важливість української родини

За сотні років суспільство зазнало найрізноманітніших змін соціальних ролей та укладів, але родина для українців – майже завжди на першому місці.

Саме тому 70% з опитаних українців вважають найбільшою цінністю у житті саме родину.