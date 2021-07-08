Липень за місячним календарем обіцяє чимало сприятливих днів. Найбільше таких буде на початку та в середині місяці, а ось наприкінці наступить не найкращий період для нових починань.

Факти ICTV підготували вам докладний місячний календар, щоб ви могли розпланувати важливі для вас події на сприятливий для цього період.

Фази Місяця в липні 2021 року:

Третя чверть – 2 липня 2021 року

Новий Місяць – 10 липня 2021 року

Перша чверть – 17 липня 2021 року,

Повний місяць – 24 липня 2021 року.

Третя чверть – 31 липня 2021 року.

1 липня

У цей день спадаючий Місяць перебуватиме у сузір’ї Овна. Це дуже хороший час для розумового розвитку та інтелектуальної діяльності. Спробуйте присвятити час самоосвіті, розберіть важливі папери, до яких не доходили руки.

2 липня

Овен все ще суттэво впливає на вашу долю. Присвятіть себе творчості та саморозвитку. Пройдіть курси, про які давно мріяли, це обов’язково принесе вам задоволення.

3 липня

Це вже 20-та місячна доба, Місяць спадає, і перебуває у сузір’ї Овна.

Цього дня ви можете бути дуже розсіяним, краще зайняти себе чимось, що не пов’язано із розумовою діяльністю. Найкращий вибір – вирушити у мандрівку або займатися активним відпочинком.

4 липня

Місяць переходить до Тільця, тож серйозних справ не варто планувати. Якщо ви хотіли відпочити – це найкращий період для цього.

5 липня

Місяць продовжує спадати у сузір’ї Тільця.

Це не найкращий період, у який ви можете відчувати нервове напруження, а ваші плани може зіпсувати будь-яка дрібниця.

6 липня

6 липня продовжиться несприятливий період, особливо це відчуватиметься у важливих робочих домовленостях, тож наради та співбесіди краще перенести.

7 липня

День, який не підходить для початку нових, але ідеальний для завершення старих справ, до яких не доходили руки.

8 липня

Місяць переходить у сузір’я Близнюків. Цей день чудово підходить для вирішення фінансових питань і проведення операцій із грошима. Відпочинок теж має бути вишуканим, наприклад, у театрі чи в ресторані.

9 липня

Весь день буде трохи млявим і монотонним, сьогодні не найкращий день для нових планів. Краще покладіться на свою інтуїцію і проаналізуйте своє життя.

10 липня

Новий Місяць завершив фазу спадання і вже перейшов у Рака. Це слушний період для пошуку нового та ризикованих вчинків, удача буде з вами.

11 липня

Лев починає своє панування підвищенням енергійності, тож сьогодні варто не поспішати, а зупинитися і подумати над своїми подальшими планами, щоб уникнути неправильних рішень.

12 липня

Зростаючий Місяць у сузір’ї Лева – це час для рутинних справ та стабільності. Не варто позичати сьогодні комусь гроші, а також не брати в борг самим.

Якщо у вас були старі, незавершені справи, доробіть їх саме у цей день.

13 липня

Четверта місячна доба в сузір’ї Дів також не сприяє авантюрам. Краще зробіть аналіз своїх успіхів та невдач і присвятіть час відпочинку і рутинним справам.

14 липня

Зростаючий Місяць у Діві – ідеальний час для реалізації важливих планів і старту нових проектів.

Найкращий час для родинних розваг і спілкування з друзями, сьогодні можна також ризикувати, але не у справах, які стосуються грошей.

15 липня

Сьогодні ідеальний час для побудови нових планів, але не для їх реалізації. Не варто ризикувати і укладати важливі договори, а от відпочити з друзями – чудове рішення.

16 липня

Місяць перейшов у Терези, тож у цей період краще із головою поринути в роботу, і вона принесе вам довгоочікувані плоди.

Будьте вдумливими та обережними, не робіть поспішних висновків.

17 липня

Чи не найкращий період для фінансових справ і навіть купівлі нерухомості.

Також сьогодні варто звернути увагу на себе та своє здоров’я.

18 липня

Місяць переходить у Скорпіона. Сьогодні потрібно приймати важливі рішення і не боятися подорожувати.

Скорпіон любить сконцентрованість і працьовитість, тож краще не байдикувати.

19 липня

Сьогодні відновлюйте енергію та ресурси свого організму. Завершіть справи, які залишились, і відпочиньте.

Головне, не приймати доленосних рішень.

20 липня

Місяць переходить у Стрільця, а це доволі сприятливий період для вирішення важливих юридичних питань і з’ясування стосунків.

Якщо хотіли почати щось нове – починайте, Місяць сприятиме вам.

21 липня

Сприятливий період продовжується. Усі фінансові та бюрократичні питання краще вирішувати саме сьогодні, також вдалими будуть подорожі.

Натомість ремонт або переїзд краще відкласти, також відтермінуйте вирішення земельних питань.

22 липня

Місяць переходить у Козерога. Цього дня краще не з’ясовувати особистих стосунків, адже вони можуть перерости у конфлікт.

А от якщо ви хотіли почати бігати чи опанувати нову корисну звичку, то саме час це зробити.

23 липня

Місяць все ще у сузір’ї Козерога, є ймовірність проблем із грошима.

Начальник може затримати зарплату або друг не поспішає віддати борг.

24 липня

Цієї доби можна спостерігати повню, а це явище завжди не дуже сприятливо впливає на людину.

Цього дня стежте за своїм здоров’ям та не плануйте нічого важливого.

25 липня

Місяць вже у сузір’ї Водолія і починає спадати. Уникайте важких та серйозних розмов, адже вони можуть перерости у доволі сильні сварки.

Краще присвятіть себе творчості або інтелектуальній діяльності.

26 липня

Небесне світило переходить до сузір’я Риб, отже настає сприятливий період для активного відпочинку та спорту.

А от інтелектуальна праця цього дня навряд чи вдасться, краще покладатися на свою інтуїцію.

27 липня

Надзвичайно сприятлива доба для інтенсивної роботи. Якщо вирішуватимете робочі питання сьогодні – швидко отримаєте плоди.

Також ця фаза Місяця чудово підходить для саморозвитку й освіти.

28 липня

Досить непередбачуваний і неоднозначний день.

З одного боку, можна вдало почати новий проект, а з іншого – можуть датися взнаки старі проблеми.

29 липня

Один з найнесприятливіших днів місяця. Краще залишитися вдома і уникати галасливих компаній.

Сьогодні зіпсувати важливі плани може будь-яка несподіванка.

30 липня

Сьогодні краще обережно ставитись до рішень, які ви приймаєте, і слів, які ви кажете своїм рідним.

Овен може підвести, і ви самі не помітите, як образите близьку людину.

31 липня

Місяць завершує Тілець, і доба нарешті буде сприятливою.

Можна розслабитись і відпочити або, навпаки, енергійніше братися до роботи.

Магнітні бурі 2021

Окрім фази Місяця, на здоров’я та самопочуття людини може впливати активність на Сонці.

Щоб дізнатись, коли у метеочутливих людей може бути несприятливий період, дивіться календар магнітних бур на 2021 рік від Фактів ICTV.