Погода на вихідні в Україні (10 та 11 липня)

На другі вихідні у липні погодні умови в Україні будуть дещо мінливими. Наприклад, 10 липня погода очікується дуже спекотною.

А ось в неділю, 11 липня, майже всю територію України накриє дощами з грозою, винятком стане тільки Кримський півострів та невелика частина Закарпаття – у цих місцевостях опадів не очікується.

10 липня вдень температура в південних областях від +30 до +32, східних від +29 до +32, центральних від +30 до +33, північних від +29 до +31, західних від +27 до +31 градусів тепла.

У Києві вдень від +30 до +32 без опадів. Вночі температура триматиметься переважно на рівні від +16 до +18 градусів.

11 липня вдень температура у південних областях від +30 до +32, східних від +32 до +34, центральних від +31 до +33, північних від +30 до +32, західних від +27 до +31 градусів тепла.

Водночас у Києві вдень пройде дощ з грозою, який зупиниться до вечора. Температура у столиці протримається на рівні від +31 до +33 градусів. Вночі похолодає, проте закінчаться опади.