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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Яке свято 9 липня

9 липня_календар

9 липня православні вшановують пам’ять святого Давида Солунського. Ще його називали Суничником, бо саме був час збирати стиглу суницю.

Здавна існувало повір’я: якщо 9 липня потрібно позичити гроші, варто покласти в кишеню суницю. Ягода принесе вдачу в цьому питанні.

Також 9 липня українські віряни вшановували Тихвінську сльозоточиву ікону Божої Матері із фрагментом одягу Пресвятої Богородиці.

Восени 2010 року ікона була в Свято-Йорданському монастирі в Україні. Тепер образ можна побачити на Афоні в Греції.

Вважається, що чудотворна ікона може зцілити від тяжких хвороб.

Іменини святкують: Іван, Георгій, Давид, Денис, Павло.

Народні прикмети й традиції

  • Спекотна погода – тепло залишиться ще на п’ять тижнів.
  • Сильний запах квітів – буде дощ.
  • Багато ягід у полі – зима буде холодною.
  • Багато роси вранці – буде гарний врожай огірків.
  • Дощить – вересень очікується мокрим.

Що не можна робити 9 липня

  • Позичати комусь (або в когось) гроші.
  • Сваритися та провокувати конфлікти.
  • Жінкам не рекомендується їсти польові ягоди.

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Фото: Depositphotos

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