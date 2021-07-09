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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

П’ять зручних зачісок на пляж

прически на пляж

У подорож дівчата ретельно підбирають гардероб, аксесуари і, найголовніше, купальник. Проте ще не всі визначилися до кінця, яку зачіску вони носитимуть на морі.

Кінські хвости і складні плетіння набридли і віднімають багато часу.

Факти ICTV підібрали п’ять  найзручніших зачісок для пляжу.

Два пучка

Зачіски для пляжу: 5 найзручніших

За кілька хвилин можна зробити дуже милу і жіночну зачіску у вигляді двох пучків. Їх можна зібрати вгорі і знизу голови, як більше подобається.

Хвіст русалки

Зачіски для пляжу: 5 найзручніших

Розпатлана коса є найпопулярнішою зачіскою на пляжі. Її можна зробити прямою, боковою або заплести дві коси. Заплітати її можна в самому низу на потилиці або зверху.

Зачіски з банданою або хусткою

Зачіски для пляжу: 5 найзручніших

Для стильної і зручної зачіски буде достатньо закрутити пучок і пов’язати яскраву хустку навколо нього або голови. Часу на таку зачіску йде мінімально, а носити її можна дуже довго.

Напівпучок

Зачіски для пляжу: 5 найзручніших

Як і раніше модний напівпучок ідеально підійде для пляжу. Така зачіска буде актуальна і для вечірки, і для відпочинку. Також можна зробити 2 напівпучка для отримання грайливого і жіночного образу.

Гладка зачіска з нижнім пучком

Зачіски для пляжу: 5 найзручніших

Класична зачіска — гладко зачесане волосся з пучком на потилиці. Його краще робити після виходу з води, коли волосся мокре.

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Фото: GoRabbitpinterestbeautylish.com.

Фото: Dreamstime

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