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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Аномальна спека в Україні з тропічними ночами: прогноз кліматолога до кінця липня

спека

Друга половина липня 2021 року традиційно буде дуже спекотною, в окремі дні очікується аномально висока температура, а ночі – як у тропіках. Кліматолог Віра Балабух розповіла про погоду до кінця місяця і зміни клімату.

– Уже наступного тижня температура повітря у нас перевищуватиме 30 градусів. Однак температура, про яку говорять синоптики, це в тіні та на висоті двох метрів. Зрозуміло, що на відкритих ділянках і трохи нижче ми відчуватимемо набагато більше теплове навантаження. Особливо в містах і особливо – діти і тварини. Це буде дуже некомфортно, – сказала вона.

За її прогнозами, період аномальної спеки буде тривалий і безперервний, з досить високими температурами вночі.

– Зараз у нас найнижчі нічні температури перевищують 20 градусів. Це так звані тропічні ночі. Якщо раніше на Поліссі, у Києві таких критичних ночей було всього кілька за все літо, то зараз ми бачимо, що у нас практично кілька тижнів поспіль фіксуються такі температури, – зазначила Балабух.

Кліматолог каже, що така тенденція збережеться, і це свідчить про те, що істотно змінюється термічний режим.

– Ми бачимо, що у нас змінюються кліматичні зони, термічний режим, режим зволоження. Це в кінцевому підсумку призводить до того, що кліматичні зони у нас поширюються далі на північ, – уточнила вона.

У зв’язку з цим Балабух прогнозує, що до кінця липня температура може бути на градус-два вище, ніж в останні 30 років.

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Джерело: Апостроф

Фото: Dreamstime

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