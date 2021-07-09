Друга половина липня 2021 року традиційно буде дуже спекотною, в окремі дні очікується аномально висока температура, а ночі – як у тропіках. Кліматолог Віра Балабух розповіла про погоду до кінця місяця і зміни клімату.

– Уже наступного тижня температура повітря у нас перевищуватиме 30 градусів. Однак температура, про яку говорять синоптики, це в тіні та на висоті двох метрів. Зрозуміло, що на відкритих ділянках і трохи нижче ми відчуватимемо набагато більше теплове навантаження. Особливо в містах і особливо – діти і тварини. Це буде дуже некомфортно, – сказала вона.

За її прогнозами, період аномальної спеки буде тривалий і безперервний, з досить високими температурами вночі.

– Зараз у нас найнижчі нічні температури перевищують 20 градусів. Це так звані тропічні ночі. Якщо раніше на Поліссі, у Києві таких критичних ночей було всього кілька за все літо, то зараз ми бачимо, що у нас практично кілька тижнів поспіль фіксуються такі температури, – зазначила Балабух.

Кліматолог каже, що така тенденція збережеться, і це свідчить про те, що істотно змінюється термічний режим.

– Ми бачимо, що у нас змінюються кліматичні зони, термічний режим, режим зволоження. Це в кінцевому підсумку призводить до того, що кліматичні зони у нас поширюються далі на північ, – уточнила вона.

У зв’язку з цим Балабух прогнозує, що до кінця липня температура може бути на градус-два вище, ніж в останні 30 років.