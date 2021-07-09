20 липня відзначатимуть одне із важливих ісламських свят – Курбан-байрам 2021. У цей день мусульмани здійснюють жертвопринесення і проводять особливу молитву.

Курбан-байрам є кульмінацією традиційного паломництва до Мекки.

Курбан-байрам – дата

Свято починається в десятий день ісламського місяця Зуль-хіджа через 70 днів після завершення посту Ураза-байрам.

Курбан-байрам 2021 починають відзначати з вечора 19 липня. Триває саме святкування до 23 липня включно.

Історія свята

Свято Курбан-байрам встановлено на честь жертвопринесення ісламського пророка Ібрагіма. Він мав за наказом Аллаха принести йому в жертву свого сина Ісмаїла.

Чоловік виконав наказ і у нагороду за пройдене випробування Аллах підмінив сина Ібрагіма на барана, а у самого чоловіка незабаром народився другий син.

Традиції свята

У цей день усі мусульмани згадують про відданість Богу, моляться в мечеті, роблять добрі справи та подають милостиню.

На свято не можна одягати брудний та старий одяг, а також молитися в нечистому місці.

Після традиційної молитви паломники приносять в жертву барана, козу або верблюда. М’ясо тварини з’їдають за святковим столом, а шкуру відносять в мечеть.

Також віряни відвідують рідних і дарують їм подарунки, організовують святкову трапезу та ходять до могил предків.