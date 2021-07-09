Погода в Україні в суботу, 10 липня, буде дуже спекотною і сухою. Дощі та грози можливі лише у деяких областях на Заході країни.

Максимальні +34 градуси очікуються у південних областях.

Від +30 до +33 синоптики Укргідрометцентру прогнозують у північних, центральних та східних регіонах.

У західних трохи прохолодніше – переважно +28 +30, місцями до +32.

У Києві завтра сухо, протягом дня – від +31 до +33.

Така спекотна погода зумовлена антициклоном Cornelieke, який 8 липня зосередився над територією країни.

За даними синоптиків, у найближчі декілька днів по всій Україні синоптична ситуація буде стабільною та переважатиме суха і спекотна погода.

У Києві через надмірну спеку ввели обмеження на в’їзд вантажівок, щоб зберегти від пошкодження дорожнє покриття.

Рух великогабаритного транспорту заборонили з 11.00 до 19.00.