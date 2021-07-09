Погода в Україні в суботу, 10 липня, буде дуже спекотною і сухою. Дощі та грози можливі лише у деяких областях на Заході країни.
Максимальні +34 градуси очікуються у південних областях.
Від +30 до +33 синоптики Укргідрометцентру прогнозують у північних, центральних та східних регіонах.
У західних трохи прохолодніше – переважно +28 +30, місцями до +32.
У Києві завтра сухо, протягом дня – від +31 до +33.
Така спекотна погода зумовлена антициклоном Cornelieke, який 8 липня зосередився над територією країни.
За даними синоптиків, у найближчі декілька днів по всій Україні синоптична ситуація буде стабільною та переважатиме суха і спекотна погода.
У Києві через надмірну спеку ввели обмеження на в’їзд вантажівок, щоб зберегти від пошкодження дорожнє покриття.
Рух великогабаритного транспорту заборонили з 11.00 до 19.00.