У світі 10 липня не відзначають жодних міжнародних свят, але є одне народне.

10 липня – яке сьогодні свято

У народі цього дня вшановують пам’ять святого Самсона Сеночного. Він був сином знатних римлян. Отримавши гарну освіту, він почав безкоштовно лікувати всіх стражденних.

Після смерті батьків Сампсон відпустив на волю всіх своїх рабів, а спадок дав жебракам. Вважається, що Бог нагородив його даром чудотворення.

У народі його прозвали Самсон-сіногній, оскільки цього часу в селах йшли дощі, через що псувалося сіно.

Прикмети на 10 липня

Якщо на вулиці дощить – варто чекати таку ж погоду восени;

якщо жарко – посуха буде ще 40 днів;

якщо багатий врожай суниці – до морозної зими;

якщо погода спекотна й суха – до осені на гриби можна не чекати;

якщо хмари пливуть з Заходу – до негоди.

Що не можна робити 10 липня

Брехати, лаятися та лукавити;

дивитися у дзеркало довгий час;

підбирати гроші на вулиці;

прати червоні речі.

Іменини 10 липня

День янгола святкують: Олександр, Амвросій, Володимир, Георгій, Іван, Мартін, Петро, ​​Самсон.