9 липня православні вшановують пам’ять святого Давида Солунського. Ще його називали Суничником, бо саме був час збирати стиглу суницю.
Здавна існувало повір’я: якщо 9 липня потрібно позичити гроші, варто покласти в кишеню суницю. Ягода принесе вдачу в цьому питанні.
Також 9 липня українські віряни вшановували Тихвінську сльозоточиву ікону Божої Матері із фрагментом одягу Пресвятої Богородиці.
Восени 2010 року ікона була в Свято-Йорданському монастирі в Україні. Тепер образ можна побачити на Афоні в Греції.
Вважається, що чудотворна ікона може зцілити від тяжких хвороб.
Іменини святкують: Іван, Георгій, Давид, Денис, Павло.
Народні прикмети й традиції
- Спекотна погода – тепло залишиться ще на п’ять тижнів.
- Сильний запах квітів – буде дощ.
- Багато ягід у полі – зима буде холодною.
- Багато роси вранці – буде гарний врожай огірків.
- Дощить – вересень очікується мокрим.
Що не можна робити 9 липня
- Позичати комусь (або в когось) гроші.
- Сваритися та провокувати конфлікти.
- Жінкам не рекомендується їсти польові ягоди.
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