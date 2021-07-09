9 липня відзначають день ангела Давида. Також православні вшановують пам’ять святого Давида Солунського, який і є покровителем імені.

Ім’я Давид староєврейського походження, в перекладі з івриту – улюблений, улюбленець, коханий.

Чоловіки з таким ім’ям частіше горді, наполегливі, прагматичні та вже з дитинства мають задатки лідера. Їхня сміливість і впевненість у собі притягує оточуючих.

Найчастіше володар імені Давид обирає роботу, яка пов’язана з точними науками, оскільки наділений здатністю до аналізу та систематизації.

Сім’я для Давидів – це те, заради чого вони живуть, тому до вибору своєї обраниці підходять скрупульозно. Також вони дуже люблять дітей. І є чудовими сім’янинами.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ​​ангела Давида в СМС і картинках.

Привітання з днем ​​ангела Давида в СМС

***

Ти прекрасний чоловік,

Тобі шана і повага,

Світлих життєвих доріг,

Сили, мужності й наснаги!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Давида іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лише одного!

***

З днем ангела тебе вітаю,

Здоров’я і радості в житті бажаю,

Ще я удачі хочу побажати,

І не було щоб часу сумувати.

І щоб новий день приносив натхнення,

Позбавляв тебе смутку, щоб було везіння.

Хочу я здоров’я тобі побажати,

Сумнівів та смутку в житті не знати!

***

В день ангела бажаю

Давиду більше сил,

Терпіння, розуміння,

І чистий небосхил.

Любові рідних й близьких,

І з ангелом своїм

Дружити серцем чистим,

І вірить в диво з ним!

***

Нехай цей день не офіційне свято,

Його нема в календарі,

Але ти знаєш це прекрасно –

Твій ангел ходить по землі…

І ми сердечно всі вітаєм,

Тебе з чудовим, славним днем,

І від душі тобі бажаєм,

Здоров’я, щастя і пісень!

Привітання з днем ​​ангела Давида в картинках