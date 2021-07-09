9 липня відзначають день ангела Давида. Також православні вшановують пам’ять святого Давида Солунського, який і є покровителем імені.
Ім’я Давид староєврейського походження, в перекладі з івриту – улюблений, улюбленець, коханий.
Чоловіки з таким ім’ям частіше горді, наполегливі, прагматичні та вже з дитинства мають задатки лідера. Їхня сміливість і впевненість у собі притягує оточуючих.
Найчастіше володар імені Давид обирає роботу, яка пов’язана з точними науками, оскільки наділений здатністю до аналізу та систематизації.
Сім’я для Давидів – це те, заради чого вони живуть, тому до вибору своєї обраниці підходять скрупульозно. Також вони дуже люблять дітей. І є чудовими сім’янинами.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Давида в СМС і картинках.
Привітання з днем ангела Давида в СМС
***
Ти прекрасний чоловік,
Тобі шана і повага,
Світлих життєвих доріг,
Сили, мужності й наснаги!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Давида іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лише одного!
***
З днем ангела тебе вітаю,
Здоров’я і радості в житті бажаю,
Ще я удачі хочу побажати,
І не було щоб часу сумувати.
І щоб новий день приносив натхнення,
Позбавляв тебе смутку, щоб було везіння.
Хочу я здоров’я тобі побажати,
Сумнівів та смутку в житті не знати!
***
В день ангела бажаю
Давиду більше сил,
Терпіння, розуміння,
І чистий небосхил.
Любові рідних й близьких,
І з ангелом своїм
Дружити серцем чистим,
І вірить в диво з ним!
***
Нехай цей день не офіційне свято,
Його нема в календарі,
Але ти знаєш це прекрасно –
Твій ангел ходить по землі…
І ми сердечно всі вітаєм,
Тебе з чудовим, славним днем,
І від душі тобі бажаєм,
Здоров’я, щастя і пісень!
Привітання з днем ангела Давида в картинках