Погода на 11 липня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що погода завтра, 11 липня, в Україні буде спекотною. У більшості областей світитиме сонце, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Буковині – грози.

Країну овіє гаряче повітря. Пожежна небезпека зросте.

Попри опади у трьох регіонах температура повітря на Заході коливатиметься від +28 до +33. Найбільш спекотно буде у східних областях – до +34.

На Півночі синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрі покажуть до +33.

У південних регіонах погода 11 липня також буде сухою. Там слід очікувати до +33.

Погода в Києві 11 липня

У столиці, як і майже по всій Україні, погода буде теплою. Вдень температура повітря підніметься до +33.

Послаблення спеки можливе лише 19 липня. Тоді поширюватиметься свіжість спочатку зі західних областей України. Проте на Сході спекотні дні триватимуть й надалі.

У Києві через надмірну спеку ввели обмеження на в’їзд вантажівок, щоб зберегти від пошкодження дорожнє покриття.

Рух великогабаритного транспорту заборонили з 11.00 до 19.00.