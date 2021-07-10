10 липня свій день ангела святкує Яна. У перекладі від давньоєврейського імені Іоанн означає милість Божа.

Яна – надзвичайно гарна дівчина, яка любить спокій та затишок. Поважає своїх батьків та рідних, прислухається до їхніх слів та всіляко їм допомогає.

Дівчина з цим іменем має наполегливий та принциповий характер. Яна любить дізнаватися нове про світ, навчатися та розвивати нові навички.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках на день ангела Яни 2021. Привітайте своїх знайомих, впевнені, що їм буде приємно.

Привітання з Днем ангела Яни у листівках

Привітання з днем ангела Яни у СМС та віршах

Твоє ім’я Яна – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

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Сьогодні настали іменини

У Яни, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі та радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

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Хай Яну нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!