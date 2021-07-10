10 липня свій день ангела святкує Яна. У перекладі від давньоєврейського імені Іоанн означає милість Божа.
Яна – надзвичайно гарна дівчина, яка любить спокій та затишок. Поважає своїх батьків та рідних, прислухається до їхніх слів та всіляко їм допомогає.
Дівчина з цим іменем має наполегливий та принциповий характер. Яна любить дізнаватися нове про світ, навчатися та розвивати нові навички.
Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках на день ангела Яни 2021. Привітайте своїх знайомих, впевнені, що їм буде приємно.
Привітання з Днем ангела Яни у листівках
Привітання з днем ангела Яни у СМС та віршах
Твоє ім’я Яна – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
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Сьогодні настали іменини
У Яни, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі та радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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Хай Яну нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!