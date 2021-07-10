Невід’ємною частиною нашого життя були та залишаються сусіди. Однак це якщо ви не на власному хуторі живете.

Навіть якщо у вас приватний будинок, принади сусідської життя всіляко будуть вас переслідувати: зацікавлені погляди через паркан, гучна музика у дворі або галасливі вечірки біля багаття в теплу пору року.

У жителів багатоповерхівок сусідське життя здебільшого настільки тісне, що аж ніяково іноді стає.

Однак дорікаючи і звинувачуючи інших, ми часто забуваємо про власну поведінку. Адже для когось кожен із нас може стати пекельним сусідом.

Факти ICTV створили жартівливий тест – Який ви сусід?

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