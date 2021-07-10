Докладний гороскоп на тиждень з 12 до 18 липня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Протягом усього тижня зростає напруженість, яка пов’язана з тим, що хтось намагатиметься нав’язувати свою волю. Досить конфліктний час. Однак є обставини, які виправлять ситуацію, зокрема 12 липня Меркурій входить у знак Рака та формує сприятливий аспект. Перші чотири дні тижня будуть відзначені поліпшенням взаєморозуміння. Загалом, в цей період можна краще зрозуміти почуття інших людей. Тому конфліктів можна уникнути.

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Гороскоп для Овнів

Для Овнів важливою стає тема встановлення власного авторитету, боротьби за статус, як на роботі, так і в сім’ї. Керівництво може тиснути на вас і примушувати робити те, що вам абсолютно не хочеться, тому треба шукати компроміси. Зверніть увагу на дітей, особливо в понеділок і вівторок, бо вони, зі свого боку, також можуть вийти з-під контролю. Найбільш складним періодом буде понеділок-вівторок, а також вихідні.

Гороскоп для Тельців

У Тельців можлива поїздка за грошима. З’явиться певна необхідність переміщення пов’язана з вирішенням фінансових питань. Через світогляд будуть виникати суперечки, зокрема конфлікти можуть спалахнути з близькими людьми. У стосунках з партнерами можливий спалах пристрасті та романтики, але, в той самий час, можуть виринути давні проблеми. Будьте уважними та обережними під час спілкування.

Гороскоп для Близнюків

Для Близнюків це грошовий тиждень. Вас чекають вдалі угоди, договори, а також можливе надходження грошей за давно виконану роботу. Крім того, можна розраховувати на вдалі контракти на майбутнє. У цей період вам легше досягати цілей. Головне, в чому ви можете себе проявити, це інтелектуальна робота, творчість, передача знань. Також це хороший тиждень для відпочинку та хобі.

Гороскоп для Раків

Це тиждень підходить для того, щоб закріпити свою репутацію, презентувати себе. Також можете брати участь у світських заходах. Однак будьте обережними з партнерами. Вам не варто в цей період тиснути на них. Краще давати м’яку відсіч, якщо відчуваєте тиск з боку партнера.

Гороскоп для Левів

Зверніть увагу на стан здоров’я, не перенавантажуйтесь, давайте собі час на відпочинок. До вас можуть прийти за підтримкою близькі, тому не залишайте їх без уваги. Також зверніть увагу на дітей. Вони можуть принести багато радості, якщо не відвертатися від їх проблем. Крім того, це хороший час, щоб показати себе. У цей період можливі приємні знайомства, але не довгострокові.

Гороскоп для Дів

У Дів чудовий тиждень (особливо його початок) для того, щоб засвітитися в суспільстві, поділитися своїми ідеями, заручитися підтримкою однодумців, зібрати потрібну команду. Однак у всій цій активності не варто забувати про себе. Вам потрібно стежити за своїм харчування і за тим, що ви п’єте на світських заходах. Може з’явитися можливість для укладення вигідного договору, який передбачає додатковий заробіток. Однак не варто це афішувати, бо гроші в цей період люблять тишу.

Гороскоп для Терезів

У Терезів буде творчий тиждень, який підходить для спілкування з великою кількістю людей. Також це хороший період, щоб привернути прихильників до своєї ідеї. Ви можете виблискувати цього тижня. Однак не варто забувати про свої близьких. Вони можуть обуритися через те, щоб ви не приділяєте їм достатньо уваги, а це, зі свого боку, буде провокувати конфлікти. Зверніть увагу на те, як ви витрачаєте гроші. Значну кількість коштів ви можете витратити на розваги. Однак варто збалансувати свій бюджет і краще стежити за гаманцем.

Гороскоп для Скорпіонів

Можливо, вас трохи вже відпустила напруженість на роботі, яка була останні два тижні. Однак розслаблятися не варто, ще потрібно підчистити хвости. Це чудовий тиждень для відпочинку, поїздок, подорожей. Але будьте обережними за кермом, бо в дорозі можуть бути ситуації, які вимагатимуть додаткової уваги (особливо з 16 до 18 липня). Початок тижня підходить для укладання договорів, а також для примирення з партнерами.

Гороскоп для Стрільців

Нарешті ви можете вирушити в поїздку. Однак досі залишається ймовірність певних пригод у поїздках. Також подорожі можуть зажадати додаткових вкладень. Якщо ви вирушаєте в далеку поїздку, то намагайтеся, щоб ваші кошти перебували на кількох банківських картках. Це прекрасний час для відновлення стоунків з близькими. Також це гарний період для партнерських взаємин.

Гороскоп для Козерогів

Козероги можуть відчути напруженість цього тижня, особливо у стосунках з партнерами (як особистими, так і діловими). Зверніть увагу на свої сильні якості: вміння вибудувати розмову, враховуючи емоційний стан іншої людини. Не варто цього тижня брати в борг, а також погоджуватися на додаткові зобов’язання. Можуть надходити цікаві пропозиції, але потім вам буде складно повертати борги.

Гороскоп для Водоліїв

Для Водоліїв це може бути прибутковий тиждень. Робота вам буде приносити задоволення. Це гарний час для вибудовування особистих стосунків. Може з’явитися хтось дуже цікавий у вашому оточенні, проте немає впевненості, що це надовго. Хоча певне задоволення від спілкування з іншими людьми ви отримаєте.

Гороскоп для Риб

Ви здатні встановити довірчі стосунки з будь-якою людиною. Особливо зверніть увагу на кохану людину, на дітей, бо вони зараз цього вимагатимуть. Саме в цій сфері можуть виникати конфлікти, але у вас вийде їх пом’якшити. Це також гарний тиждень (особливо його початок) для укладення договорів.

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