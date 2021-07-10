11 липня щорічно у всьому світі прихильники солодкого відзначають День шоколаду.

Це свято було встановлено за ініціативою французів у 1995 році.

11 липня – яке сьогодні свято

Також у 2021 році на цю дату потрапив День рибалки. Він відзначається у другу неділю липня.

Ще одним міжнародним святом є День народонаселення. Його було створено Організацією Об’єднаних Націй у 1987 році, коли чисельність населення нашої планети склала п’ять мільярдів осіб.

Прикмети на 11 липня

Якщо зозуля не кричить – до ранньої та сніжної зими;

якщо листопад вже почався – до вересня листя на деревах вже не буде;

якщо немає вітру – варто чекати на дощову погоду;

якщо худоба збилася в купу – варто чекати на негоду;

якщо на сосні висить багато шишок – до доброго врожаю ячменю.

Що не можна робити 11 липня

Лукавити, брехати та погано думати про оточуючих;

позичати гроші або брати кредит;

тримати брудними власне тіло, думки й будинок.

Іменини 11 липня

День янгола святкують: Василь, Григорій, Герман, Іван, Йосип, Сергій та Павло.