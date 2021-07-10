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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Яке свято 11 липня

Яке свято 6 травня

11 липня щорічно у всьому світі прихильники солодкого відзначають День шоколаду.

Це свято було встановлено за ініціативою французів у 1995 році.

11 липня – яке сьогодні свято

Також у 2021 році на цю дату потрапив День рибалки. Він відзначається у другу неділю липня.

Ще одним міжнародним святом є День народонаселення. Його було створено Організацією Об’єднаних Націй у 1987 році, коли чисельність населення нашої планети склала п’ять мільярдів осіб.

Прикмети на 11 липня

  • Якщо зозуля не кричить – до ранньої та сніжної зими;
  • якщо листопад вже почався – до вересня листя на деревах вже не буде;
  • якщо немає вітру – варто чекати на дощову погоду;
  • якщо худоба збилася в купу – варто чекати на негоду;
  • якщо на сосні висить багато шишок – до доброго врожаю ячменю.
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Що не можна робити 11 липня

  • Лукавити, брехати та погано думати про оточуючих;
  • позичати гроші або брати кредит;
  • тримати брудними власне тіло, думки й будинок.

Іменини 11 липня

День янгола святкують: Василь, Григорій, Герман, Іван, Йосип, Сергій та Павло.

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