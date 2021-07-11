11 липня святкують День ангела Павла. За найпопулярнішою версією, це ім’я має латинське коріння і перекладається як малий, невеликий.
Раніше ім’я Павло було дуже поширене в Україні, однак нині батьки рідко називають так своїх дітей. Хлопці з дитинства ростуть спокійними та врівноваженими.
Вони легко знаходять контакт з іншими людьми. Володарі імені дуже чуйні, що можуть використовувати інші. Однак наполегливості Павлу також вистачає, що допомагає досягти успіху.
В іменини Павла Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і картинках.
Привітання з Днем ангела Павла у віршах та СМС
Павле, з Днем ангела тебе!
Зі святом гарним вітаю,
Адже про іменини забувати не можна.
Бути щасливим тобі бажаю!
***
В іменини Павлу я бажаю
Лише перемог у житті.
Я тебе душевно вітаю
Та бажаю мету знайти.
***
Милий Пашо, вітаю
Я тебе зі світлим днем.
І від щирого серця бажаю
Жити завжди без проблем.
Привітання з Днем ангела Павла у листівках
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