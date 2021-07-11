11 липня святкують День ангела Павла. За найпопулярнішою версією, це ім’я має латинське коріння і перекладається як малий, невеликий.

Раніше ім’я Павло було дуже поширене в Україні, однак нині батьки рідко називають так своїх дітей. Хлопці з дитинства ростуть спокійними та врівноваженими.

Вони легко знаходять контакт з іншими людьми. Володарі імені дуже чуйні, що можуть використовувати інші. Однак наполегливості Павлу також вистачає, що допомагає досягти успіху.

В іменини Павла Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і картинках.

Привітання з Днем ангела Павла у віршах та СМС

Павле, з Днем ангела тебе!

Зі святом гарним вітаю,

Адже про іменини забувати не можна.

Бути щасливим тобі бажаю!

***

В іменини Павлу я бажаю

Лише перемог у житті.

Я тебе душевно вітаю

Та бажаю мету знайти.

***

Милий Пашо, вітаю

Я тебе зі світлим днем.

І від щирого серця бажаю

Жити завжди без проблем.

Привітання з Днем ангела Павла у листівках

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