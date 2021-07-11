День рибалки в Україні відзначають традиційно у другу неділю липня. У 2021 році свято випадає на 11 липня.

Свято встановив президент України указом №464/95 від 22 червня 1995 року.

Зазвичай саме у цей період припиняє діяти пов’язана з нерестом заборона на вилов риби.

День рибалки святкують як професіонали, так і любителі цього ремесла.

Тому, якщо ваші знайомі та близькі захоплюються риболовлею, обов’язково привітайте їх. Для цього Факти ICTV створили привітання з Днем рибалки у листівках.

День рибалки – привітання

Привітання з Днем рибалки

День рибалки 2021 – привітання в листівках

Листівки з Днем рибалки в Україні

День рибалки в Україні – листівки