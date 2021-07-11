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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Петра і Павла 2021 – що не можна робити у цей день

День Петра і Павла

Свято Петра і Павла відзначають 12 липня 2021 року. Воно присвячене учням Христа. Апостоли Петро і Павло були язичниками, яких до хрещення звали Савл і Симон. Після смерті та воскресіння Ісуса вони почали проповідувати і поширювати християнство серед людей. Саме через це вони прийняли мученицьку смерть від язичників.

Петра і Павла – велике релігійне свято, в цей день існує багато заборон.

Що не можна робити на Петра і Павла

  • Заборонено шити, вишивати і в’язати.
  • Не можна займатися фізичною роботою.
  • Під забороною сварки і конфлікти.
  • Не можна прати, прасувати і прибирати в будинку.
  • Не варто відпочивати біля води.
  • Земля повинна відпочивати разом з нами, тому відмовтеся від роботи на городі і в полі.
  • Не можна пити алкоголь.
  • Заборонено вінчатися парам.

Також у цей день заведено просити вибачення за старі образи.

Крім того, 12 липня день ангела відзначають Петро, ​​Павло і Михайло.

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