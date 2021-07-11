Свято Петра і Павла відзначають 12 липня 2021 року. Воно присвячене учням Христа. Апостоли Петро і Павло були язичниками, яких до хрещення звали Савл і Симон. Після смерті та воскресіння Ісуса вони почали проповідувати і поширювати християнство серед людей. Саме через це вони прийняли мученицьку смерть від язичників.
Петра і Павла – велике релігійне свято, в цей день існує багато заборон.
Що не можна робити на Петра і Павла
- Заборонено шити, вишивати і в’язати.
- Не можна займатися фізичною роботою.
- Під забороною сварки і конфлікти.
- Не можна прати, прасувати і прибирати в будинку.
- Не варто відпочивати біля води.
- Земля повинна відпочивати разом з нами, тому відмовтеся від роботи на городі і в полі.
- Не можна пити алкоголь.
- Заборонено вінчатися парам.
Також у цей день заведено просити вибачення за старі образи.
Крім того, 12 липня день ангела відзначають Петро, Павло і Михайло.
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