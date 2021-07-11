Риболовля – це чудовий спосіб відпочинку та можливість побути наодинці з природою. Для когось це своєрідний вид медитації, а для когось заняття, яке дарує сильне почуття азарту.
В Україні день Рибалки відзначають у другу неділю липня, цьогоріч свято припадає на 11 липня. З цієї нагоди Факти ICTV підготували добірку найкращих місць для риболовлі у Києві.
Набережна Дніпра
Це одне з найпопулярніших місць в Києві для риболовлі. Набережна Дніпра має одну особливість, яка і приваблює всіх охочих порибалити – швидкість течії постійно змінюється.
Це дозволяє рибалкам ловити як хижу рибу (на швидкій течії), так і мирну (в місцях зі слабкою течією).
Адреса: Набережне шосе.
Риба: плотва, окунь, білий амур, сом, лин, судак, лящ.
Озеро Алмазне
Озеро Алмазне розташоване в мікрорайоні Троєщина і має глибину до 30 метрів. Біля водойми розташований сосновий ліс, тому тут можна насолодитися тишею та гарним пейзажем. Крім риболовлі, озеро підходить для пікніка з друзями і сім’єю.
Адреса: вул. Крайня
Риба: краснопірка, плітка, підлящик.
Йорданське озеро
Озеро ідеально підходить для спортивної риболовлі, глибина водойми досягає 15 м. Основною перевагою Йорданського озера є те, що воно не приваблює місцевих жителів купатися. Тому рибалки можуть вільно насолоджуватися своїм хоббі.
Адреса: Оболонський проспект.
Риба: лящ, карась, окунь, щука, навіть невеликі судачки.
Річка Десенка
Ще одна водойма на Троєщині, яка приваблює всіх рибалок Києва. Найбільш рибним місцем вважається затока поруч із трамвайним мостом на зупинці Масив Райдужний. Вода у річці стояча, а сама водойма досить глибока.
Адреса: вул. генерала Ватутіна.
Риба: окунь, щука, рідше жерех і судак.
Набережно-Рибальська вулиця
Від Гаванського і практично до Московського моста розкинулася водойма, яка користується популярністю серед досвічених рибалок.
Головною особливістю цього місця є різкий обвал на глибину і величезні булижники вздовж всієї набережної.
Адреса: вул. Набережно-Рибальська.
Риба: окунь, судак, зустрічається головень, язь, жерех, щука і сом.