Риболовля – це чудовий спосіб відпочинку та можливість побути наодинці з природою. Для когось це своєрідний вид медитації, а для когось заняття, яке дарує сильне почуття азарту.

В Україні день Рибалки відзначають у другу неділю липня, цьогоріч свято припадає на 11 липня. З цієї нагоди Факти ICTV підготували добірку найкращих місць для риболовлі у Києві.

Набережна Дніпра

Це одне з найпопулярніших місць в Києві для риболовлі. Набережна Дніпра має одну особливість, яка і приваблює всіх охочих порибалити – швидкість течії постійно змінюється.

Це дозволяє рибалкам ловити як хижу рибу (на швидкій течії), так і мирну (в місцях зі слабкою течією).

Адреса: Набережне шосе.

Риба: плотва, окунь, білий амур, сом, лин, судак, лящ.

Озеро Алмазне

Озеро Алмазне розташоване в мікрорайоні Троєщина і має глибину до 30 метрів. Біля водойми розташований сосновий ліс, тому тут можна насолодитися тишею та гарним пейзажем. Крім риболовлі, озеро підходить для пікніка з друзями і сім’єю.

Адреса: вул. Крайня

Риба: краснопірка, плітка, підлящик.

Йорданське озеро

Озеро ідеально підходить для спортивної риболовлі, глибина водойми досягає 15 м. Основною перевагою Йорданського озера є те, що воно не приваблює місцевих жителів купатися. Тому рибалки можуть вільно насолоджуватися своїм хоббі.

Адреса: Оболонський проспект.

Риба: лящ, карась, окунь, щука, навіть невеликі судачки.

Річка Десенка

Ще одна водойма на Троєщині, яка приваблює всіх рибалок Києва. Найбільш рибним місцем вважається затока поруч із трамвайним мостом на зупинці Масив Райдужний. Вода у річці стояча, а сама водойма досить глибока.

Адреса: вул. генерала Ватутіна.

Риба: окунь, щука, рідше жерех і судак.

Набережно-Рибальська вулиця

Від Гаванського і практично до Московського моста розкинулася водойма, яка користується популярністю серед досвічених рибалок.

Головною особливістю цього місця є різкий обвал на глибину і величезні булижники вздовж всієї набережної.

Адреса: вул. Набережно-Рибальська.

Риба: окунь, судак, зустрічається головень, язь, жерех, щука і сом.