Сплав на байдарках – це прекрасна можливість для того, щоб відключити голову, насолодитися пейзажами природи і максимально навантажити м’язи. Вікна-Новини дізналися головні секрети і переваги такого відпочинку.

Журналістка Ірина Заславець вирушила до Путивля, що на Сумщині. Дорога з Києва до річки Сейм, де і проходить сплав, зайняла лише чотири години.

Важливо взяти з собою одяг, намети, головні убори від палючого сонця і карту. Крім цього, варто не забути про рукавички, щоб не натерти веслами мозолів. Їх, до речі, можна зробити самостійно.

Також можна прихопити смаколики для перекусу, оскільки надмірні кілограми на такому відпочинку вам точно не загрожуватимуть. Під час справу на байдарках за годину можна втратити близько 500 калорій.

За словами психологів, головною перевагою такого активного відпочинку є те, що ти відволікаєшся від своїх буденних думок. Більше того, ти переключаєшся на задоволення базових потреб, як то знайти безпечне місце для ночівлі чи де набрати хорошої питної води.

Із пошуком облаштованого місця для ночівлі на Сеймі – жодних проблем. По обидва боки річки видніються столики з лавками.

– Біля таких ми спинялися всі чотири ночі. Зі стоянками – все просто. 15 хвилин на встановлення наметів, іще година – на приготування їжі. Основні продукти ми везли із собою – за заздалегідь складеним меню. По решту, а також по питну воду – ходили в села, які пропливали, – розповіла Ірина Заславець.

Із неприємного у такому відпочинку – лише комарі, тому варто придбати спрей для захисту від комах.

А от витрати – тішать. Дорога з Києва коштувала 750 грн в обидва боки, а байдарка – 1 тис грн. Враховуючи ще продукти і оренду наметів, міні-відпустка обійшлася у 3 тис грн.