У 2021 році 12 липня відзначають декілька свят. Серед них також є і церковні важливі дати. Факти ICTV розповідають, яке свято 12 липня.

12 липня – яке сьогодні свято

12 липня православні християни вшановують пам’ять апостолів Петра та Павла. Саме в цей день обидва святих прийняли мученицьку смерть за Ісуса Христа.

Також 12 липня на території всіх країн відзначають професійне свято – Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації.

Іменини 12 липня

В цей день іменини відзначають декілька власників красивих імен, серед них Григорій, Павло та Петро.

Прикмети на 12 липня

дощ у цей день віщує 40-денну негоду;

на Петрів день співочі птахи перестають співати;

якщо зозуля перестала кувати до Петрова дня – буде рання зима, а якщо після – затяжна осінь;

з нижніх гілок беріз опадає жовте листя – до швидкого листопаду;

сон з 11 на 12 липня віщий, може здійснитися на сьомий день.

Чого не можна робити 12 липня