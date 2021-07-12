Щорічно 12 липня в Україні відзначають Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації. Це досить складна професія, проте вона має популярність серед молодого покоління.

Робота бортпровідників може здаватися ідеальною, оскільки передбачає постійні подорожі, перельоти і гарну форму.

Але мало хто усвідомлює, що за красивим образом стоїть тяжка робота над собою, стресостійкість, витримка і підготовка.

Читайте Привітання з Днем бортпровідника в прозі

Бортпровідники завжди мають бути готовими до будь-яких ситуацій, а також гарантувати пасажирам комфортний і безпечний перельот.

З нагоди свята Факти ICTV підготували ексклюзивні листівки для того, щоб ви привітали знайомих бортпровідників.

Професія бортпровідника існує вже понад 90 років. Виникла вона у Німеччині у 1928 році, коли на борт літака взяли спеціальну людину, в чиї обов’язки входило забезпечення належного сервісу під час польоту.

Детальніше про історію професії бортпровідника – читайте на Фактах ICTV.