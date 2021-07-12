12 липня православні християни відзначають День Петра і Павла. В це велике церковне свято заведено вітати одне одного. А для чоловіків, які носять ці імена, це ще й день ангела.

Факти ICTV підготували гарні привітання для Viber із Днем Петра і Павла. Не забудьте привітати тих, кого ви цінуєте.

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У День апостолів Петра і Павла

Вам хочу, друзі, побажать:

Нехай в душі великій вашій

Зростає Божа благодать.

Нехай апостоли святі

Своє заступництво дають,

І від усяких негараздів

Укриють вас і збережуть.

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День Петра й Павла –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

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З Петровим днем вітаю,

Добра щиро бажаю,

Многая літа і сильного роду,

Забудьте про негоду.

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З Петром й Павлом тебе вітаю,

І таке тобі бажаю:

Частіше Господу молись,

Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –

І буде краще, це ти знай!

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Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов’ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров’я міцного –

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

Привітання для Viber із Днем Петра і Павла в картинках

Історія свята Петра і Павла

Свято отримало свою назву на честь апостолів, які проповідували християнство в усьому світі – Петра і Павла. Обидва померли за віру в Ісуса мученицькою смертю в один день – 12 липня, але з різницею в один рік.

Кажуть, що Петро був улюбленим учнем Ісуса, хоч і відрікся від нього після арешту. Однак після розкаявся та був прощений.

Павло ж переслідував перших християн, за що осліп від яскравого світла з неба. А коли увірував в Ісуса та прийняв хрещення, отримав свій зір назад.

Православна церква вихваляє розум Павла та духовну твердість Петра. Оскільки вони є тими, хто згрішив, а потім розкаявся та виправився.

Наші предки до святкування Петра і Павла готувалися ретельно – наводили порядки в будинках, збирали квіти та плели вінки, з якими ходили до церкви.

У цей день існувала традиція влаштовувати гуляння, кататися на гойдалках і водити хороводи. Також незаміжні влаштовували ігри – вгадували з зав’язаними очима інших учасників.

У День Петра і Павла прийнято збиратися всією родиною за столом, спілкуватися з близькими та рідними.

Католицька церква святкує День Петра і Павла 29 червня.