12 липня православні християни відзначають День Петра і Павла. В це велике церковне свято заведено вітати одне одного. А для чоловіків, які носять ці імена, це ще й день ангела.
Факти ICTV підготували гарні привітання для Viber із Днем Петра і Павла. Не забудьте привітати тих, кого ви цінуєте.
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У День апостолів Петра і Павла
Вам хочу, друзі, побажать:
Нехай в душі великій вашій
Зростає Божа благодать.
Нехай апостоли святі
Своє заступництво дають,
І від усяких негараздів
Укриють вас і збережуть.
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День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.
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З Петровим днем вітаю,
Добра щиро бажаю,
Многая літа і сильного роду,
Забудьте про негоду.
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З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!
З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти знай!
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Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!
Привітання для Viber із Днем Петра і Павла в картинках
Історія свята Петра і Павла
Свято отримало свою назву на честь апостолів, які проповідували християнство в усьому світі – Петра і Павла. Обидва померли за віру в Ісуса мученицькою смертю в один день – 12 липня, але з різницею в один рік.
Кажуть, що Петро був улюбленим учнем Ісуса, хоч і відрікся від нього після арешту. Однак після розкаявся та був прощений.
Павло ж переслідував перших християн, за що осліп від яскравого світла з неба. А коли увірував в Ісуса та прийняв хрещення, отримав свій зір назад.
Православна церква вихваляє розум Павла та духовну твердість Петра. Оскільки вони є тими, хто згрішив, а потім розкаявся та виправився.
Наші предки до святкування Петра і Павла готувалися ретельно – наводили порядки в будинках, збирали квіти та плели вінки, з якими ходили до церкви.
У цей день існувала традиція влаштовувати гуляння, кататися на гойдалках і водити хороводи. Також незаміжні влаштовували ігри – вгадували з зав’язаними очима інших учасників.
У День Петра і Павла прийнято збиратися всією родиною за столом, спілкуватися з близькими та рідними.
Католицька церква святкує День Петра і Павла 29 червня.