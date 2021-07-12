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Факти / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Найкращі привітання з Днем Петра і Павла для Viber

День Петра і Павла

12 липня православні християни відзначають День Петра і Павла. В це велике церковне свято заведено вітати одне одного. А для чоловіків, які носять ці імена, це ще й день ангела.

Факти ICTV підготували гарні привітання для Viber із Днем Петра і Павла. Не забудьте привітати тих, кого ви цінуєте.

***

У День апостолів Петра і Павла
Вам хочу, друзі, побажать:
Нехай в душі великій вашій
Зростає Божа благодать.

Нехай апостоли святі
Своє заступництво дають,
І від усяких негараздів
Укриють вас і збережуть.

***

День Петра й Павла –
Свято світла і добра!
Побажаємо ж сьогодні
Всім вам миру і тепла.

***

З Петровим днем вітаю,
Добра щиро бажаю,
Многая літа і сильного роду,
Забудьте про негоду.

***

З Петром й Павлом тебе вітаю,
І таке тобі бажаю:
Частіше Господу молись,
Щоб мрії всі твої збулись!

З надією ти день стрічай –
І буде краще, це ти знай!

***

Хай свято Петра й Павла,
Наповнить наші серця
Любов’ю до ближнього свого,
Щирою вірою у творця!
Миру у наші домівки,
Спокою в душі людські,
Здоров’я міцного –
Як в ліщини-горішки,
Щоб задуми збулись усі!

Привітання для Viber із Днем Петра і Павла в картинках

З Днем Петра і Павла

День Петра и Павла

День Петра и Павла

Історія свята Петра і Павла

Свято отримало свою назву на честь апостолів, які проповідували християнство в усьому світі – Петра і Павла. Обидва померли за віру в Ісуса мученицькою смертю в один день – 12 липня, але з різницею в один рік.

Кажуть, що Петро був улюбленим учнем Ісуса, хоч і відрікся від нього після арешту. Однак після розкаявся та був прощений.

Павло ж переслідував перших християн, за що осліп від яскравого світла з неба. А коли увірував в Ісуса та прийняв хрещення, отримав свій зір назад.

Православна церква вихваляє розум Павла та духовну твердість Петра. Оскільки вони є тими, хто згрішив, а потім розкаявся та виправився.

Наші предки до святкування Петра і Павла готувалися ретельно – наводили порядки в будинках, збирали квіти та плели вінки, з якими ходили до церкви.

У цей день існувала традиція влаштовувати гуляння, кататися на гойдалках і водити хороводи. Також незаміжні влаштовували ігри – вгадували з зав’язаними очима інших учасників.

У День Петра і Павла прийнято збиратися всією родиною за столом, спілкуватися з близькими та рідними.

Католицька церква святкує День Петра і Павла 29 червня.

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