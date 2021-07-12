12 липня православні українці вітаю одне одного з великим церковним святом – Днем Петра і Павла. Також у цей день відзначають день ангела чоловіки, які носять імена цих святих.

12 липня церква прославляє в Петрі образ того, хто відрікся Господа, а потім покаявся. А в Павлі – того, хто чинив опір проповіді Христової, а потім повірив.

Привітайте з іменинами тих, для кого ці два апостола стали святими покровителями. Привітання з днем ангела Петра і Павла підготували Факти ICTV.

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День Петра й Павла –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

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Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці

Досягати без вагання,

З днем ангела Петра (Павла),

Прийми привітання!

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З Днем апостолів святих –

Павла і Петра!

Вам бажаю благ земних,

Миру і добра.

Віра в серці хай живе,

Сходить благодать,

А в душі любов цвіте,

Щоб перемагати!

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Петре – ти у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

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Сьогодні Павла і Петра

Вітаю я з ранку,

Багато радості бажаю,

Жити, ні сліз, ні бід не знаючи,

Щоб тілом і душею

У всьому було добре!

І Петра, і Павла

Я сьогодні славлю!

Коротко про День Петра і Павла

Шляхи цих апостолів до Ісуса Христа були різними, але померли вони в один день – 12 липня. Петра, як і його вчителя, розіп’яли на хресті, а Павлу відрубали голову.

Кажуть, що саме Петру Господь довірив оберігати ключі від раю. Він був одним з улюблених учнів Ісуса, хоча відразу після його арешту тричі зрікся вчителя. А потім розкаявся і отримав прощення.

Павло брав участь у переслідуваннях перших християн, за що був покараний – осліп від яскравого світла з неба. У цей момент він почув голос Ісуса і увірував. А після прийняття хрещення зір повернувся.