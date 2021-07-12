Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації щорічно відзначають 12 липня. Це професійне свято всіх стюардес і стюардів – тих, хто відповідає за порядок на борту та спокій пасажирів.

Першими бортпровідниками були саме чоловіки, які раніше працювали офіціантами в престижних ресторанах. Вже згодом на борту з’явилася перша стюардеса – Еллен Черч, яка зібрала свою першу команду бортпровідників-дівчат.

Таке рішення було ухвалене з метою заманити пасажирів у певну авіакомпанію.

Відтоді професія бортпровідника є як чоловічою, так і жіночою, але кількість других переважає.

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Для того, щоб стати бортпровідником, необхідно мати диплом про вищу освіту, міцне здоров’я та чудовий зір. Також у стюардес і стюардів вага повинна бути пропорційна зросту – від 158 см до 190 см.

Детальніше про те, як стати бортпровідником – читайте на Фактах ICTV.