день ангела

12 липня 2021 року віряни вшановують пам’ять двох апостолів Петра і Павла. Крім того, в цей день відзначають свої іменини люди, які носять ці імена.

Значення імені Петро

Ім’я Петро має давньогрецьке походження, яке означає непохитний, твердий.

Вважається, що люди, які носять ім’я Петро мужні, авторитарні, проте мають велике серце і боятися показати емоції.

Значення імені Павло

Якщо перекладати з латинської мови ім’я Павло, то воно означає молодший. Люди, які носять ім’я Павло, вважаються спокійними, врівноваженими і ніжними. Павлу легко викликати довіру в інших людей.

Привітання зі святом Петра і Павла

День Петра й Павла –

Свято світла і добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

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Свято Петра й Павла прийшло,

Радість людям принесло.

Нехай за все Господь віддячить,

І усі гріхи пробачить!

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Вітаємо вас зі світлим святом! Бажаємо миру і гармонії в душі, здоров’я вам і вашим рідним, сили духу і Божого благословення на всі добрі справи.

Привітання з Днем ангела Павла у листівках