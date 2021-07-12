Наприкінці першого місяця літа 2021 року українці зможуть побачити повний місяць у фазі знаку Водолій. За прогнозами астрологів повний місяць наступить 24 червня, в суботу, близько 05.37.

24 липня – це 14 місячний день. Відповідну добу вважають найвдалішою для продовження чи старту пpoeктів. Вільний час рекомендують витрачати на подорожі, домашні справи та спілкування.

Однак астрологи радять все добре та чітко продумувати, адже почата справа може закінчитись повним крахом.

Водночас це найкращий період для будь-якої розумової та творчої діяльності. Корисно зайнятися самоосвітою і саморозвитком, вивченням та впровадженням нових навичок. День гарний для зміцнення родинних стосунків.

Намагайтесь 24 липня вийти за стіни рідної домівки та бути максимально активним. Погоджуйтесь нa ризиковані заходи, адже так ви отримаєте новий досвід або знайдете цікаву сферу, в якій зможете проявити себе.

Місячний календар 2021

Місячний календар на 2021 рік передбачає багато сприятливих та продуктивних днів.

Зокрема, у липні найсприятливіші дні – це 15-те, 20-те та 21-ше.

Детальний місячний календар 2021 – читайте на Фактах ICTV.