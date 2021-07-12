12 липня в світі святкують День бортпровідника цивільної авіації. Це професійне свято для стюардес і стюардів. Бортпровідник – це не тільки цікава на вигляд професія, а й дуже важка, оскільки саме ці люди після пілотів є гарантією комфортного та безпечного перельоту для пасажирів.

Якщо у вашому оточенні є бортпровідник, не забудьте привітати його зі святом. Факти ICTV підготували привітання з Днем бортпровідника в прозі.

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З всесвітнім Днем бортпровідника цивільної авіації! Бажаю зберігати спокій в будь-яких ситуаціях, працювати в злагодженому та чесному колективі за гідну заробітну плату. Нехай на борту завжди буде порядок і спокій. Легкості польоту.

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Вітаю з Днем бортпровідника! Впевненості, оптимізму та душевного спокою. Бажаю, щоб завжди був заряд позитивної енергії для підтримки веселої атмосфери на борту та в особистому житті.

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Наймилішій та найвідважнішій стюардесі в День бортпровідника я адресую найкращі побажання. Нехай в серці панує любов, а на землі завжди чекають дорогі люди. Нехай на борту не трапляється нічого надзвичайного, а кожен політ проходить чудово.

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Злети та посадки, перельоти та турбуленція – ось така вона нелегка праця стюарда. Нехай твоя посмішка піднімає всім настрій, заспокоюючи найбільш схвильованих пасажирів. І нехай на землі завжди чекають близькі. З Днем бортпровідника!

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Нехай всі ваші польоти-перельоти будуть спокійними, а посадки м’якими. Залишайтеся завжди вільними птахами, а вітер змін нехай несе вас тільки на найкраще. З Днем бортпровідника!

Професія бортпровідника з’явилася в 1928 році в Німеччині. Спочатку, бортпровідниками були тільки чоловіки, які раніше працювали офіціантами в дорогих ресторанах.

Перша стюардеса з’явилася на борту літака в 1930-му році. Нею стала Еллен Черч. Саме вона провела навчання першої групи бортпровідників-дівчат.

Детальніше про те, як стати бортпровідником – читайте на Фактах ICTV.